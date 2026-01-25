Вирок за колабораціонізм — суд Одещини покарав чоловіка за очолення "ВЦА"

Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

Суд визнав винним уродженця Херсона, який під час окупації міста погодився на посаду в незаконній "військово-цивільній адміністрації". Чоловіка засудили за колабораційну діяльність до 10 років в’язниці з конфіскацією майна.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Реклама

Читайте також:

Працював на росіян

Як встановив суд, після захоплення Херсона військами РФ у 2022 році на окупованій території створили незаконний орган влади — так звану "військово-цивільну адміністрацію". У травні 2022 року обвинувачений, за версією слідства, домовився про співпрацю з представниками РФ і погодився на посаду "радника" з економічного розвитку, а згодом на посаду "першого заступника голови" цієї структури. У документах він нібито використовував псевдонім.

Суд зазначив, що з 27 травня до 11 листопада 2022 року чоловік виконував організаційні та адміністративні функції в окупаційній адміністрації. Йому закидають, зокрема, підбір людей на посади в незаконному органі та спроби схиляти представників підприємств і установ до співпраці з окупаційною владою. Також у матеріалах справи є згадки про підготовку службових документів щодо управління об’єктами інфраструктури та питань тарифів.

Справу розглядали без його участі — за процедурою in absentia, оскільки обвинувачений не з’являвся до суду й, за даними матеріалів провадження, перебуває на тимчасово окупованій території. Під час розгляду справи захист наполягав, що обвинувачений міг діяти під тиском. Однак суд дійшов висновку, що ознак примусу не встановлено, і визнав провину доведеною.

Яке покарання за колабораціонізм

Дії чоловіка кваліфікували за статтею добровільне зайняття посади в незаконному органі влади на тимчасово окупованій території. Суд призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, додатково — 15 років заборони обіймати посади в органах місцевого самоврядування та займатися діяльністю, пов’язаною з наданням публічних послуг, а також конфіскацію майна.

Нагадаємо, на Одещині, чоловіка засудили за незаконне зберігання бойової зброї, яку він ховав на власному подвір’ї. Також ми писали, що в Одесі слідчі перевіряють схему, за якою директори дитячих садків могли оформлювати до штату людей, які фактично не працювали.