Кущі замість сейфа — на Одещині чоловік ховав автомат за хатою

Кущі замість сейфа — на Одещині чоловік ховав автомат за хатою

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 12:39
На Одещині чоловіка засудили за зберігання автомата під кущем
Руки в кайданках. Фото ілюстративне: Нацполіція

На Одещині, чоловіка засудили за незаконне зберігання бойової зброї, яку він ховав на власному подвір’ї. Суд призначив йому умовний термін, а автомат передадуть на потреби ЗСУ.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:
Автомат в кущах
Зброя під кущем. Фото: Нацполіція Одещини

Ховав автомат в кущах

За їхніми даними, інцидент стався у Савранській громаді подільського району. Поліцейські отримали оперативну інформацію про те, що 33-річний місцевий житель може незаконно зберігати зброю, і відкрили кримінальне провадження.

Під час санкціонованого обшуку правоохоронці знайшли на подвір’ї чоловіка автомат Калашникова. Зброю він заховав у кущах за літньою кухнею. Експертиза підтвердила, що автомат придатний для стрільби та є нарізною вогнепальною зброєю.

Чоловік пояснив, що отримав автомат у подарунок від покійного брата, який нібито привіз його із зони бойових дій як трофей.

Яке покарання за зберігання зброї

Слідчі висунули йому обвинувачення за статтею незаконне придбання та зберігання вогнепальної зброї без дозволу. Матеріали справи передали до суду.

Під час розгляду справи обвинувачений повністю визнав свою вину. Суд призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з іспитовим строком на один рік. Протягом цього часу чоловік має регулярно з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Нагадаємо, в Одесі суд виніс вирок військовослужбовцю, який за одну ніч кілька разів влаштовував бійки з різними людьми. Також ми писали, що військовий побив свою сім’ю.

Одеса зброя Одеська область боєприпаси Новини Одеси судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
