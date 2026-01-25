В Одесской области мужчину осудили за хранение автомата под кустом

Руки в наручниках. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Одесской области, мужчину осудили за незаконное хранение боевого оружия, которое он прятал в собственном дворе. Суд назначил ему условный срок, а автомат передадут на нужды ВСУ.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Оружие под кустом. Фото: Нацполиция Одесской области

Прятал автомат в кустах

По их данным, инцидент произошел в Савранской громаде Подольского района. Полицейские получили оперативную информацию о том, что 33-летний местный житель может незаконно хранить оружие, и открыли уголовное производство.

Во время санкционированного обыска правоохранители нашли во дворе мужчины автомат Калашникова. Оружие он спрятал в кустах за летней кухней. Экспертиза подтвердила, что автомат пригоден для стрельбы и является нарезным огнестрельным оружием.

Мужчина объяснил, что получил автомат в подарок от покойного брата, который якобы привез его из зоны боевых действий как трофей.

Какое наказание за хранение оружия

Следователи предъявили ему обвинение по статье незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия без разрешения. Материалы дела передали в суд.

Во время рассмотрения дела обвиняемый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком на один год. В течение этого времени мужчина должен регулярно появляться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

Напомним, в Одессе суд вынес приговор военнослужащему, который за одну ночь несколько раз устраивал драки с разными людьми.