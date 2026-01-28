Вирок за п’яну ДТП на Одещині: солдата посадили

Суддівський молоток. Фото ілюстративне: depositphotos

У Татарбунарах, що на Одещині, солдат сів за кермо п’яним і без водійського посвідчення. Не впоравшись з кермуванням, водій скоїв в ДТП. Четверо людей зазнали травм середньої тяжкості. Суд призначив реальне покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

Аварія сталася на дорозі між селами Трапівка та Лиман Білгород-Дністровського району. За даними суду, солдат ЗСУ, який служив пожежником у військовій частині, керував Volkswagen Passat у стані алкогольного сп’яніння та без посвідчення водія. Він рухався зі швидкістю близько 90 км/год, не був пристебнутий і перевозив пасажирів без ременів безпеки. На повороті водій не впорався з керуванням, автомобіль злетів із дороги та перекинувся. Четверо пасажирів отримали переломи, черепно-мозкові травми та інші ушкодження, які експерти визнали травмами середньої тяжкості.

У суді обвинувачений повністю визнав провину та розкаявся. Він просив не позбавляти його волі, аргументуючи це бажанням продовжити службу в ЗСУ. Захист також наполягав на м’якшому покаранні.

Як покарали

Прокуротура заявила, що виправлення можливе лише через реальне ув’язнення. Суд погодився з цією позицією та визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 286-1 КК України. Солдата засудили до 1 року і 3 місяців позбавлення волі з таким самим строком заборони керувати транспортними засобами. Також з нього стягнули майже 19,7 тис. грн витрат на експертизи. Автомобіль повернуть власнику, а запобіжний захід у вигляді домашнього арешту діятиме до набрання вироком законної сили.

