Приговор за пьяное ДТП в Одесской области: солдата посадили

На Одесчине военный пьяный сел за руль — как наказали
В Татарбунарах, что в Одесской области, солдат сел за руль пьяным и без водительского удостоверения. Не справившись с управлением, водитель совершил ДТП. Четыре человека получили травмы средней тяжести. Суд назначил реальное наказание.
Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.
Детали дела
Авария произошла на дороге между селами Траповка и Лиман Белгород-Днестровского района. По данным суда, солдат ВСУ, который служил пожарным в воинской части, управлял Volkswagen Passat в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения. Он двигался со скоростью около 90 км/ч, не был пристегнут и перевозил пассажиров без ремней безопасности. На повороте водитель не справился с управлением, автомобиль слетел с дороги и перевернулся. Четверо пассажиров получили переломы, черепно-мозговые травмы и другие повреждения, которые эксперты признали травмами средней тяжести.
В суде обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. Он просил не лишать его свободы, аргументируя это желанием продолжить службу в ВСУ. Защита также настаивала на более мягком наказании.
Как наказали
Прокуратура заявила, что исправление возможно только через реальное заключение. Суд согласился с этой позицией и признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 286-1 УК Украины. Солдата приговорили к 1 году и 3 месяцам лишения свободы с таким же сроком запрета управлять транспортными средствами. Также с него взыскали почти 19,7 тыс. грн расходов на экспертизы. Автомобиль вернут владельцу, а мера пресечения в виде домашнего ареста будет действовать до вступления приговора в законную силу.
