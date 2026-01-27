Видео
Україна
Военный на Одесчине хранил психотропы — как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 01:36
Военный из Одесской области: штраф за каннабис и срок за оружие
Молоток в руках судьи. Фото иллюстративное: depositphotos

В Одесской области военнослужащий сорвал кусты конопли, сделал из нее психотропное вещество и хранил дома. Мужчина признал вину и раскаялся. Суд учел все обстоятельства и назначил наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

Мобилизованный солдат из Одесской области нашел дикорастущие кусты конопли на окраине села Кулевча Белгород-Днестровского района. Он сорвал растение, принес домой, высушил и измельчил для собственного употребления. Во время санкционированного обыска правоохранители изъяли экстракт каннабиса массой 0,735 грамма. Это считается небольшим размером по действующим нормам.

В суде обвиняемый полностью признал вину и пояснил, что не имел намерения продавать наркотики. Также он отметил, что после службы на фронте получил контузию и не прошел реабилитацию.

Как наказали

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 309 УК Украины и назначил штраф в размере 34 тысячи гривен. Также с него взыскали более 5,3 тысячи гривен процессуальных расходов за проведение экспертизы. Отдельно во время заседания напомнили, что у этого же военнослужащего уже есть предыдущий приговор. Саратский районный суд приговорил его за незаконное обращение с оружием по ч. 1 ст. 263 УК Украины к трем годам лишения свободы. Тюремный срок будет выполняться самостоятельно и не добавляется к новому штрафу. Вещественные доказательства по делу суд постановил уничтожить. 

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области судили военного, который украл два мопеда и сжег их. Также мы писали, что на Полтавщине приговор получил мужчина, который отказался от повестки.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
