Військовий з Одещини: штраф за канабіс і строк за зброю

Молоток в руках судді. Фото ілюстративне: depositphotos

На Одещині військовослужбовець зірвав кущі коноплі, зробив з неї психотропну речовину та зберігав вдома. Чоловік визнав провину та розкаявся. Суд врахував усі обставини та призначив покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

Мобілізований солдат з Одещини знайшов дикорослі кущі коноплі на околиці села Кулевча Білгород-Дністровського району. Він зірвав рослину, приніс додому, висушив і подрібнив для власного вживання. Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили екстракт канабісу масою 0,735 грама. Це вважається невеликим розміром за чинними нормами.

У суді обвинувачений повністю визнав провину та пояснив, що не мав наміру продавати наркотики. Також він зазначив, що після служби на фронті зазнав контузії та не пройшов реабілітацію.

Як покарали

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 309 КК України та призначив штраф у розмірі 34 тисячі гривень. Також з нього стягнули понад 5,3 тисячі гривень процесуальних витрат за проведення експертизи. Окремо під час засідання нагадали, що у цього ж військовослужбовця вже є попередній вирок. Саратський районний суд засудив його за незаконне поводження зі зброєю за ч. 1 ст. 263 КК України до трьох років позбавлення волі. Тюремний строк виконуватиметься самостійно і не додається до нового штрафу. Речові докази у справі суд постановив знищити.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині судили військового, який вкрав два мопеди та спалив їх. Також ми писали, що на Полтавщині вирок отримав чоловік, який відмовився від повістки.