Україна
На Одесчине военный продавал взрывчатку — как наказали

На Одесчине военный продавал взрывчатку — как наказали

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 01:36
Приговор военному за тротил и кражу в Одесской области
Судейский молоток. Фото иллюстративное: depositphotos

В Одесской области военный незаконно продавал оружие. Солдат признал вину и раскаялся. Суд учел это при назначении наказания. Однако избежать приговора не удалось.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Военнослужащий, который проходил службу сапером по мобилизации нашел три тротиловые шашки по 400 граммов каждая, принес их домой и хранил незаконно. Впоследствии он продал эту взрывчатку другому лицу за 5 тысяч гривен. В суде установили, что сбыт происходил умышленно и с корыстной целью.

Кроме этого, военный совершил кражу в условиях военного положения. Он перелез через забор на частную территорию и похитил металлическую зубовую борону стоимостью 3 680 гривен, которая принадлежала местной жительнице. После этого с места происшествия скрылся и распорядился имуществом по своему усмотрению.

Как наказали

Обвиняемый полностью признал вину, подтвердил обстоятельства преступлений и заявил об искреннем раскаянии. Суд признал его виновным за незаконное обращение с взрывчатыми веществами и кражу с проникновением. По совокупности преступлений мужчине назначили пять лет лишения свободы. Меру пресечения в виде содержания под стражей оставили до вступления приговора в законную силу. Взрывчатку суд постановил уничтожить, а похищенное имущество — вернуть владелице.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области судили военного, который не имея документов и в состоянии опьянения сел за руль и совершил ДТП. Также мы писали, что в Одесской области приговор получил солдат, который хранил психотропы.

