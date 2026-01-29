Приговор военному за тротил и кражу в Одесской области

На Одесчине военный продавал взрывчатку — как наказали
В Одесской области военный незаконно продавал оружие. Солдат признал вину и раскаялся. Суд учел это при назначении наказания. Однако избежать приговора не удалось.
Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.
Детали дела
Военнослужащий, который проходил службу сапером по мобилизации нашел три тротиловые шашки по 400 граммов каждая, принес их домой и хранил незаконно. Впоследствии он продал эту взрывчатку другому лицу за 5 тысяч гривен. В суде установили, что сбыт происходил умышленно и с корыстной целью.
Кроме этого, военный совершил кражу в условиях военного положения. Он перелез через забор на частную территорию и похитил металлическую зубовую борону стоимостью 3 680 гривен, которая принадлежала местной жительнице. После этого с места происшествия скрылся и распорядился имуществом по своему усмотрению.
Как наказали
Обвиняемый полностью признал вину, подтвердил обстоятельства преступлений и заявил об искреннем раскаянии. Суд признал его виновным за незаконное обращение с взрывчатыми веществами и кражу с проникновением. По совокупности преступлений мужчине назначили пять лет лишения свободы. Меру пресечения в виде содержания под стражей оставили до вступления приговора в законную силу. Взрывчатку суд постановил уничтожить, а похищенное имущество — вернуть владелице.
