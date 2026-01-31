Суд на Одещині: вирок військовому за грабіж

Молоток судді. Фото ілюстративне: depositphotos

У Біляївці на Одещині військовослужбовець скоїв грабіж. Йдеться про відкрите викрадення мобільного телефона із застосуванням насильства. Обвинувачений визнав провину та розкаявся. Суд обрав покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

У Біляївці 44-річний уродженець Одеси, вчинив грабіж. Уночі військовий перебував біля магазину "Либідь" у Біляївці. Там він побачив потерпілого, який лежав на бруківці та завдав йому ударів по обличчю та тулубу. Після цього обвинувачений заволодів мобільним телефоном Samsung Galaxy M12 вартістю понад 5 тисяч гривень і зник з місця події.

Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою вину, не заперечував обставин справи та заявив про щире каяття. Також він повністю відшкодував завдану шкоду. Суд врахував, що обвинувачений раніше не судимий, має малолітню дитину та доглядає за хворою матір’ю.

Як покарали

У підсумку суд призначив йому чотири роки позбавлення волі. Водночас обвинуваченого звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на два роки. Протягом цього часу він зобов’язаний регулярно з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи.

