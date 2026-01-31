Видео
Главная Одесса Военный на Одесчине ограбил незнакомца — как наказал суд

Военный на Одесчине ограбил незнакомца — как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 01:36
Суд в Одесской области: приговор военному за грабеж
Молоток судьи. Фото иллюстративное: depositphotos

В Беляевке Одесской области военнослужащий совершил грабеж. Речь идет об открытом похищении мобильного телефона с применением насилия. Обвиняемый признал вину и раскаялся. Суд избрал наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

В Беляевке 44-летний уроженец Одессы, совершил грабеж. Ночью военный находился возле магазина "Лыбидь" в Беляевке. Там он увидел потерпевшего, который лежал на мостовой и нанес ему удары по лицу и туловищу. После этого обвиняемый завладел мобильным телефоном Samsung Galaxy M12 стоимостью более 5 тысяч гривен и скрылся с места происшествия.

Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину, не отрицал обстоятельств дела и заявил об искреннем раскаянии. Также он полностью возместил причиненный ущерб. Суд учел, что обвиняемый ранее не судим, имеет малолетнего ребенка и ухаживает за больной матерью.

Как наказали

В итоге суд назначил ему четыре года лишения свободы. В то же время обвиняемого освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на два года. В течение этого времени он обязан регулярно являться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области судили военного, который избил собственную жену. Также мы писали, что приговор получил пенсионер из Николаевской области, который сливал врагу данные.

Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
