Суд оштрафовал военного за домашнее насилие

В Одесской области военный совершил домашнее насилие. Мужчина избил собственную жену. Он признал вину и согласился на упрощенное рассмотрение. За содеянное ему назначили наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

В Одесской области военнослужащий совершил насилие над женой. Происшествие произошло возле их дома после словесного конфликта. По материалам дела, мужчина дважды ударил женщину кулаком в голову. Повреждений зафиксировано не было, однако действия вызвали физическую боль. Правоохранители квалифицировали это как уголовный проступок по статье 126 Уголовного кодекса Украины.

Обвиняемый полностью признал вину, не отрицал обстоятельств и согласился на рассмотрение дела без его участия. Такое же согласие предоставила и потерпевшая. Суд учел искреннее раскаяние, отсутствие судимостей, наличие малолетнего ребенка, а также то, что правонарушение совершено в отношении члена семьи.

Как наказали

В результате суд назначил военному штраф в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан — 850 гривен. Мера пресечения по делу не избиралась, гражданский иск не подавался.

Напомним, в Одесской области наказали военного, который продавал взрывчатку. Также мы писали, что приговор получил воин, который без документов и в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и совершил ДТП.