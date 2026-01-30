Суд оштрафував військового за домашнє насильство

Молоток судді. Фото ілюстративне: depositphotos

На Одещині військовий вчиняв домашнє насильство. Чоловік побив власну дружину. Він визнав провину і погодився на спрощений розгляд. За скоєне йому призначили покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

На Одещині військовослужбовець вчинив насильство над дружиною. Подія сталася біля їхнього будинку після словесного конфлікту. За матеріалами справи, чоловік двічі вдарив жінку кулаком у голову. Ушкоджень зафіксовано не було, однак дії спричинили фізичний біль. Правоохоронці кваліфікували це як кримінальний проступок за статтею 126 Кримінального кодексу України.

Обвинувачений повністю визнав провину, не заперечував обставин і погодився на розгляд справи без його участі. Таку ж згоду надала і потерпіла. Суд врахував щире каяття, відсутність судимостей, наявність малолітньої дитини, а також те, що правопорушення вчинене щодо члена сім’ї.

Як покарали

У результаті суд призначив військовому штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 850 гривень. Запобіжний захід у справі не обирався, цивільний позов не подавався.

Нагадаємо, на Одещині покарали військового, який продавав вибухівку. Також ми писали, що вирок отримав воїн, який без документів та у стані алкогольного сп'яніння сів за кермо та скоїв ДТП.