Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Військовий побив дружину — як покарав суд на Одещині

Військовий побив дружину — як покарав суд на Одещині

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 01:36
Суд оштрафував військового за домашнє насильство
Молоток судді. Фото ілюстративне: depositphotos

На Одещині військовий вчиняв домашнє насильство. Чоловік побив власну дружину. Він визнав провину і погодився на спрощений розгляд. За скоєне йому призначили покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

На Одещині військовослужбовець вчинив насильство над дружиною. Подія сталася біля їхнього будинку після словесного конфлікту. За матеріалами справи, чоловік двічі вдарив жінку кулаком у голову. Ушкоджень зафіксовано не було, однак дії спричинили фізичний біль. Правоохоронці кваліфікували це як кримінальний проступок за статтею 126 Кримінального кодексу України.

Обвинувачений повністю визнав провину, не заперечував обставин і погодився на розгляд справи без його участі. Таку ж згоду надала і потерпіла. Суд врахував щире каяття, відсутність судимостей, наявність малолітньої дитини, а також те, що правопорушення вчинене щодо члена сім’ї.

Як покарали

У результаті суд призначив військовому штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 850 гривень. Запобіжний захід у справі не обирався, цивільний позов не подавався.

Нагадаємо, на Одещині покарали військового, який продавав вибухівку. Також ми писали, що вирок отримав воїн, який без документів та у стані алкогольного сп'яніння сів за кермо та скоїв ДТП.

Одеса домашнє насильство побиття Одеська область Новини Одеси судові рішення
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації