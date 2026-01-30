Видео
Главная Одесса В Николаеве судили пенсионера — стал предателем и наводил удары

В Николаеве судили пенсионера — стал предателем и наводил удары

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 03:32
15 лет тюрьмы корректировщику ударов по Николаеву и Одессе
Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

Житель Николаева проведет следующие годы за решеткой из-за сотрудничества с российской разведкой. Он помогал врагу наводить ракетные удары по стратегическим объектам и ремонтным базам на юге Украины.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Читайте также:

Как пенсионер стал агентом ФСБ

Предателю 65 лет и его завербовали давно. Это произошло во время поездок в Россию еще до начала большой войны. Российские спецслужбы держали мужчину "на карандаше" годами.

В феврале 2022 года куратор из ФСБ вышел на связь через мессенджер. Он пообещал агенту эвакуацию в РФ в обмен на координаты. Николаевец согласился. Он начал выслеживать базы ремонта военной техники и крупные логистические узлы.

Мужчина регулярно объезжал город на собственном авто. Он делал скрытые снимки потенциальных целей. Также выспрашивал нужную информацию у знакомых из Одесской области. Контрразведчики СБУ задержали фигуранта в сентябре 2024 года.

Во время обысков оперативники изъяли гаджеты с доказательствами работы на оккупантов. Также у мужчины нашли незарегистрированное оружие.

Решение суда

Суд признал его виновным в государственной измене и незаконном обращении с боеприпасами. Кроме тюремного срока в 15 лет заключения, у осужденного конфискуют все имущество. Приговор уже вступил в законную силу.

Также сообщалось, что в Одесской области разоблачили очередного российского агента. Мужчина передавал врагу координаты объектов Сил обороны и готовил диверсию.

А на Николаевщине задержали военного, который сдавал позиции ПВО.

СБУ Одесса суд Николаев госизмена война в Украине
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
