15 лет тюрьмы корректировщику ударов по Николаеву и Одессе

Житель Николаева проведет следующие годы за решеткой из-за сотрудничества с российской разведкой. Он помогал врагу наводить ракетные удары по стратегическим объектам и ремонтным базам на юге Украины.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Как пенсионер стал агентом ФСБ

Предателю 65 лет и его завербовали давно. Это произошло во время поездок в Россию еще до начала большой войны. Российские спецслужбы держали мужчину "на карандаше" годами.

В феврале 2022 года куратор из ФСБ вышел на связь через мессенджер. Он пообещал агенту эвакуацию в РФ в обмен на координаты. Николаевец согласился. Он начал выслеживать базы ремонта военной техники и крупные логистические узлы.

Мужчина регулярно объезжал город на собственном авто. Он делал скрытые снимки потенциальных целей. Также выспрашивал нужную информацию у знакомых из Одесской области. Контрразведчики СБУ задержали фигуранта в сентябре 2024 года.

Во время обысков оперативники изъяли гаджеты с доказательствами работы на оккупантов. Также у мужчины нашли незарегистрированное оружие.

Решение суда

Суд признал его виновным в государственной измене и незаконном обращении с боеприпасами. Кроме тюремного срока в 15 лет заключения, у осужденного конфискуют все имущество. Приговор уже вступил в законную силу.

Также сообщалось, что в Одесской области разоблачили очередного российского агента. Мужчина передавал врагу координаты объектов Сил обороны и готовил диверсию.

А на Николаевщине задержали военного, который сдавал позиции ПВО.