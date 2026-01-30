15 років тюрми коригувальнику ударів по Миколаєву та Одесі

Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

Мешканець Миколаєва проведе наступні роки за ґратами через співпрацю з російською розвідкою. Він допомагав ворогу наводити ракетні удари по стратегічних об'єктах та ремонтних базах на півдні України.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Як пенсіонер став агентом ФСБ

Зраднику 65 років і його завербували давно. Це сталося під час поїздок до Росії ще до початку великої війни. Російські спецслужби тримали чоловіка "на олівці" роками.

У лютому 2022 року куратор із ФСБ вийшов на зв'язок через месенджер. Він пообіцяв агенту евакуацію до РФ в обмін на координати. Миколаївець погодився. Він почав вистежувати бази ремонту військової техніки та великі логістичні вузли.

Чоловік регулярно об'їжджав місто на власному авто. Він робив приховані знімки потенційних цілей. Також випитував потрібну інформацію у знайомих з Одеської області. Контррозвідники СБУ затримали фігуранта у вересні 2024 року.

Під час обшуків оперативники вилучили гаджети з доказами роботи на окупантів. Також у чоловіка знайшли незареєстровану зброю.

Рішення суду

Суд визнав його винним у державній зраді та незаконному поводженні з боєприпасами. Окрім тюремного терміну в 15 років ув'язнення, у засудженого конфіскують усе майно. Вирок уже набрав законної сили.

Також повідомлялось, що на Одещині викрили чергового російського агента. Чоловік передавав ворогу координати об’єктів Сил оборони та готував диверсію.

А на Миколаївщині затримали військового, який здавав позиції ППО.