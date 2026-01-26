Відео
Головна Одеса Військовий на Миколаївщині здавав позиції ППО — удари по Україні

Військовий на Миколаївщині здавав позиції ППО — удари по Україні

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 10:41
СБУ затримала інформатора ППО на Миколаївщині
Затримання військовго. Фото: Служба безпеки України

СБУ викрила зрадника всередині одного з підрозділів протиповітряної оборони на Миколаївщині. 21-річний контрактник передавав окупантам секретні дані про захист наших аеродромів. Інформатора затримали одразу після його першої спроби допомогти ворогу.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Читайте також:

Подробиці справи

21-річний військовий потрапив у поле зору російських спецслужб через свою активність у соцмережах. Він залишав схвальні коментарі під прокремлівськими дописами в Telegram, де його і помітили куратори. Найбільше ворога цікавило, як саме працює українська ППО поблизу військових аеродромів. Під час повітряних тривог зрадник перебував на чергуванні та фотографував монітори з секретним програмним забезпеченням. Ці кадри, разом із даними про напрямки вильотів української авіації, він планував передати окупантам.

За допомогою цих даних росіяни сподівалися прокласти маршрути для своїх ракет та дронів в обхід наших радарів і мобільних вогневих груп. Фактично, інформатор намагався "осліпити" український захист перед черговою атакою.

Що загрожує

Співробітники СБУ затримали фігуранта "на гарячому". Під час обшуку у нього вилучили смартфон із доказами листування з кураторами. Одночасно з затриманням військові провели заходи, щоб убезпечити позиції, які міг видати зрадник. ​

Хлопцю повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Полтавщині заарештували агента РФ, якйи здавав позиції ППО. Також ми писали, що на Сумщині засудили агентів ФСБ.

Одеса Одеська область держзрада Новини Одеси ППО сбу
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
