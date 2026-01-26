Видео
Дата публикации 26 января 2026 10:41
СБУ задержала информатора ПВО на Николаевщине
Задержание военного. Фото: Служба безопасности Украины

СБУ разоблачила предателя внутри одного из подразделений противовоздушной обороны на Николаевщине. 21-летний контрактник передавал оккупантам секретные данные о защите наших аэродромов. Информатора задержали сразу после его первой попытки помочь врагу.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Читайте также:

Подробности дела

21-летний военный попал в поле зрения российских спецслужб из-за своей активности в соцсетях. Он оставлял одобрительные комментарии под прокремлевскими сообщениями в Telegram, где его и заметили кураторы. Больше всего врага интересовало, как работает украинская ПВО вблизи военных аэродромов. Во время воздушных тревог предатель находился на дежурстве и фотографировал мониторы с секретным программным обеспечением. Эти кадры, вместе с данными о направлениях вылетов украинской авиации, он планировал передать оккупантам.

С помощью этих данных россияне надеялись проложить маршруты для своих ракет и дронов в обход наших радаров и мобильных огневых групп. Фактически, информатор пытался "ослепить" украинскую защиту перед очередной атакой.

Что грозит

Сотрудники СБУ задержали фигуранта "на горячем". Во время обыска у него изъяли смартфон с доказательствами переписки с кураторами. Одновременно с задержанием военные провели мероприятия, чтобы обезопасить позиции, которые мог выдать предатель.

Парню сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, мы сообщали, что на Полтавщине арестовали агента РФ, который сдавал позиции ПВО. Также мы писали, что на Сумщине осудили агентов ФСБ.

Одесса Одесская область госизмена Новости Одессы ПВО сбу
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
