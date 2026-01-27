Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Готував диверсії — СБУ затримала мешканця Одещини

Готував диверсії — СБУ затримала мешканця Одещини

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 12:45
СБУ затримала агента ФСБ на Одещині
Затримання агента РФ. Фото: Служба безпеки України

На Одещині викрили чергового російського агента. Чоловік передавав ворогу координати об’єктів Сил оборони та готував диверсію. Російські куратори планували використати ці дані для повітряних атак.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Служба безпеки України викрила і затримала коригувальника-диверсанта ФСБ, який діяв на території Одещини. За даними слідства, він шукав і передавав ворогу координати об’єктів Сил оборони, а згодом отримав наказ здійснити підпал одного з них. Зловмисником виявився 41-річний безробітний житель Ізмаїла. Він переховувався від мобілізації та був завербований через телеграм-канали, де шукав так звані "легкі заробітки".

Основним завданням агента був пошук місць тимчасової дислокації українських військових. Його особливо цікавили будівлі, які могли використовувати підрозділи Національної гвардії та Військової служби правопорядку. Для збору інформації чоловік приховано обходив місцевість, фотографував потенційні цілі, позначав їх на Google Maps і передавав дані куратору через месенджер. Після цього російська сторона наказала йому вчинити підпал одного з об’єктів.

Що загрожує

СБУ затримали фігуранта. Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон із доказами листування та співпраці з окупантами. Агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Миколаївщині затримали військового, який здавав позиції ППО. Також ми писали, що в Одесі викрили агентку РФ, яка наводила ракети на місто.

Одеса Одеська область держзрада диверсія Новини Одеси затримання
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації