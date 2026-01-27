СБУ затримала агента ФСБ на Одещині

Затримання агента РФ. Фото: Служба безпеки України

На Одещині викрили чергового російського агента. Чоловік передавав ворогу координати об’єктів Сил оборони та готував диверсію. Російські куратори планували використати ці дані для повітряних атак.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Деталі справи

Служба безпеки України викрила і затримала коригувальника-диверсанта ФСБ, який діяв на території Одещини. За даними слідства, він шукав і передавав ворогу координати об’єктів Сил оборони, а згодом отримав наказ здійснити підпал одного з них. Зловмисником виявився 41-річний безробітний житель Ізмаїла. Він переховувався від мобілізації та був завербований через телеграм-канали, де шукав так звані "легкі заробітки".

Основним завданням агента був пошук місць тимчасової дислокації українських військових. Його особливо цікавили будівлі, які могли використовувати підрозділи Національної гвардії та Військової служби правопорядку. Для збору інформації чоловік приховано обходив місцевість, фотографував потенційні цілі, позначав їх на Google Maps і передавав дані куратору через месенджер. Після цього російська сторона наказала йому вчинити підпал одного з об’єктів.

Що загрожує

СБУ затримали фігуранта. Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон із доказами листування та співпраці з окупантами. Агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Миколаївщині затримали військового, який здавав позиції ППО. Також ми писали, що в Одесі викрили агентку РФ, яка наводила ракети на місто.