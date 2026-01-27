Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Готовил диверсии — СБУ задержала жителя Одесчины

Готовил диверсии — СБУ задержала жителя Одесчины

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 12:45
СБУ задержала агента ФСБ в Одесской области
Задержание агента РФ. Фото: Служба безопасности Украины

В Одесской области разоблачили очередного российского агента. Мужчина передавал врагу координаты объектов Сил обороны и готовил диверсию. Российские кураторы планировали использовать эти данные для воздушных атак.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала корректировщика-диверсанта ФСБ, который действовал на территории Одесской области. По данным следствия, он искал и передавал врагу координаты объектов Сил обороны, а затем получил приказ осуществить поджог одного из них. Злоумышленником оказался 41-летний безработный житель Измаила. Он скрывался от мобилизации и был завербован через телеграмм-каналы, где искал так называемые "легкие заработки".

Основной задачей агента был поиск мест временной дислокации украинских военных. Его особенно интересовали здания, которые могли использовать подразделения Национальной гвардии и Военной службы правопорядка. Для сбора информации мужчина скрыто обходил местность, фотографировал потенциальные цели, обозначал их на Google Maps и передавал данные куратору через мессенджер. После этого российская сторона приказала ему совершить поджог одного из объектов.

Что грозит

СБУ задержали фигуранта. Во время обыска у него изъяли мобильный телефон с доказательствами переписки и сотрудничества с оккупантами. Агенту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Он находится под стражей без права внесения залога. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, мы сообщали, что на Николаевщине задержали военного, который сдавал позиции ПВО. Также мы писали, что в Одессе разоблачили агента РФ, которая наводила ракеты на город.

Одесса Одесская область госизмена диверсия Новости Одессы задержание
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации