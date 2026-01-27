СБУ задержала агента ФСБ в Одесской области

Задержание агента РФ. Фото: Служба безопасности Украины

В Одесской области разоблачили очередного российского агента. Мужчина передавал врагу координаты объектов Сил обороны и готовил диверсию. Российские кураторы планировали использовать эти данные для воздушных атак.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала корректировщика-диверсанта ФСБ, который действовал на территории Одесской области. По данным следствия, он искал и передавал врагу координаты объектов Сил обороны, а затем получил приказ осуществить поджог одного из них. Злоумышленником оказался 41-летний безработный житель Измаила. Он скрывался от мобилизации и был завербован через телеграмм-каналы, где искал так называемые "легкие заработки".

Основной задачей агента был поиск мест временной дислокации украинских военных. Его особенно интересовали здания, которые могли использовать подразделения Национальной гвардии и Военной службы правопорядка. Для сбора информации мужчина скрыто обходил местность, фотографировал потенциальные цели, обозначал их на Google Maps и передавал данные куратору через мессенджер. После этого российская сторона приказала ему совершить поджог одного из объектов.

Что грозит

СБУ задержали фигуранта. Во время обыска у него изъяли мобильный телефон с доказательствами переписки и сотрудничества с оккупантами. Агенту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Он находится под стражей без права внесения залога. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, мы сообщали, что на Николаевщине задержали военного, который сдавал позиции ПВО. Также мы писали, что в Одессе разоблачили агента РФ, которая наводила ракеты на город.