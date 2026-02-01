Дело о незаконной добыче песка из Дуная: приговор мэру Вилково

Мэр города Вилково, что на Одесчине Матвей Иванов. Фото: Измаильский районный совет Одесской области

Городского голову Вилково, что в Одесской области, Матвея Иванова осудили по делу о незаконной добыче песка из Дуная для строительства частного терминала. Следствие считает, что глава города помог "не замечать" незаконные работы.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Подписывал незаконные решения

Известно, мэр Матвей Иванов подписал незаконные решения, которые открыли путь к использованию почти 2,8 гектара земли на улице Промышленной в Вилково под строительство мультимодальных терминалов и перегрузочных комплексов. Разрешительную документацию получили две компании — "Дунайская гавань" и "Виктори порт", которые, по данным следствия, фактически контролировались одними и теми же людьми.

Далее, как указано в приговоре, подготовку площадки под терминал развернули без надлежащих правовых оснований: без спецразрешения на пользование недрами и без обязательных платежей. По версии обвинения, песок незаконно добывали со дна реки Дунай в пределах залива Бузунчук, а затем свозили на участок под строительство.

Объем — 18 092,44 метра кубических песка, говорится в материалах производства. Убытки государству оценили в 181 802 511,81 грн. Следствие также описывает роль городского головы как "пособничество": якобы он не останавливал работы, не инициировал проверки и не сообщал контролирующие органы, хотя имел такие полномочия.

Какое наказание назначили

Согласно материалам дела, Матвей Иванов признал вину и пошел на сделку со следствием. Мэру назначили 3 года лишения свободы, но освободили от отбывания с испытанием. Испытательный срок — 1 год. В настоящее время он должен регистрироваться в органе пробации, сообщать об изменении места жительства или работы и не выезжать за границу без согласования. В тексте соглашения также указано намерение перечислить 100 тыс. грн на поддержку ВСУ после вступления приговора в законную силу.

Напомним, по этому делу были объявлены подозрения восьми фигурантам.