Україна
Мера з Одещини покарали за незаконний видобуток піску — як саме

Мера з Одещини покарали за незаконний видобуток піску — як саме

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 10:34
Справа про незаконний видобуток піску з Дунаю: вирок меру Вилкового
Мер міста Вилкове, що на Одещині Матвій Іванов. Фото: Ізмаїльська районна рада Одеської області

Міського голову Вилкового, що на Одещині, Матвія Іванова засудили у справі про незаконний видобуток піску з Дунаю для будівництва приватного термінала. Слідство вважає, що очільник міста допоміг "не помічати" незаконні роботи.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Читайте також:

Підписував незаконні рішення

Відомо, мер Матвій Іванов підписав незаконні рішення, які відкрили шлях до використання майже 2,8 гектара землі на вулиці Промисловій у Вилковому під будівництво мультимодальних терміналів і перевантажувальних комплексів. Дозвільну документацію отримали дві компанії — "Дунайська гавань" і "Вікторі порт", які, за даними слідства, фактично контролювалися одними й тими самими людьми.

Далі, як зазначено у вироку, підготовку майданчика під термінал розгорнули без належних правових підстав: без спецдозволу на користування надрами та без обов’язкових платежів. За версією обвинувачення, пісок незаконно видобували з дна річка Дунай у межах затоки Бузунчук, а потім звозили на ділянку під будівництво.

Обсяг — 18 092,44 метра кубічних піску, йдеться у матеріалах провадження. Збитки державі оцінили у 181 802 511,81 грн. Слідство також описує роль міського голови як "пособництво": нібито він не зупиняв роботи, не ініціював перевірки й не повідомляв контролюючі органи, хоча мав такі повноваження.

Яке покарання призначили

Згідно з матеріалами справи, Матвій Іванов визнав провину та пішов на угоду зі слідством. Меру призначили 3 роки позбавлення волі, але звільнили від відбування з випробуванням. Іспитовий строк — 1 рік. На цей час він має реєструватися в органі пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не виїжджати за кордон без погодження. У тексті угоди також зазначено намір перерахувати 100 тис. грн на підтримку ЗСУ після набрання вироком законної сили.

Нагадаємо, у цій справі було оголошено підозри восьми фігурантам. Також ми писали, що на Одещині жінка отримала умовний термін за вбивство дитини.

Одеса Одеська область Новини Одеси судові рішення пісок мер
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
