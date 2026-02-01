Справа про незаконний видобуток піску з Дунаю: вирок меру Вилкового

Мер міста Вилкове, що на Одещині Матвій Іванов. Фото: Ізмаїльська районна рада Одеської області

Міського голову Вилкового, що на Одещині, Матвія Іванова засудили у справі про незаконний видобуток піску з Дунаю для будівництва приватного термінала. Слідство вважає, що очільник міста допоміг "не помічати" незаконні роботи.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Підписував незаконні рішення

Відомо, мер Матвій Іванов підписав незаконні рішення, які відкрили шлях до використання майже 2,8 гектара землі на вулиці Промисловій у Вилковому під будівництво мультимодальних терміналів і перевантажувальних комплексів. Дозвільну документацію отримали дві компанії — "Дунайська гавань" і "Вікторі порт", які, за даними слідства, фактично контролювалися одними й тими самими людьми.

Далі, як зазначено у вироку, підготовку майданчика під термінал розгорнули без належних правових підстав: без спецдозволу на користування надрами та без обов’язкових платежів. За версією обвинувачення, пісок незаконно видобували з дна річка Дунай у межах затоки Бузунчук, а потім звозили на ділянку під будівництво.

Обсяг — 18 092,44 метра кубічних піску, йдеться у матеріалах провадження. Збитки державі оцінили у 181 802 511,81 грн. Слідство також описує роль міського голови як "пособництво": нібито він не зупиняв роботи, не ініціював перевірки й не повідомляв контролюючі органи, хоча мав такі повноваження.

Яке покарання призначили

Згідно з матеріалами справи, Матвій Іванов визнав провину та пішов на угоду зі слідством. Меру призначили 3 роки позбавлення волі, але звільнили від відбування з випробуванням. Іспитовий строк — 1 рік. На цей час він має реєструватися в органі пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не виїжджати за кордон без погодження. У тексті угоди також зазначено намір перерахувати 100 тис. грн на підтримку ЗСУ після набрання вироком законної сили.

Нагадаємо, у цій справі було оголошено підозри восьми фігурантам.