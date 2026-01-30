Суд у Роздільній: вирок матері за смерть немовляти

Жінка в кайданках. Фото ілюстративне: depositphotos

На Одещині від рук власної матері загинуло немовля. Жінка з необережності задушила дитину. Вона визнала свою провину. Їй призначили покарання, однак не потрапила за ґрати.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Смерть немовля

Роздільнянський районний суд Одеської області визнав винною місцеву жительку у вбивстві через необережність. Йдеться про трагічну смерть її новонародженої доньки, вночі жінка перебувала в гостях у матері разом із немовлям і вживала алкоголь. Після годування дитина заснула, а згодом мати лягла спати поруч на дивані. Уві сні вона притиснула доньку власною вагою, перекривши дихальні шляхи. Дитина померла від механічної асфіксії.

Обвинувачена повністю визнала вину, щиро розкаялася та детально підтвердила обставини трагедії. Вона пояснила, що перебувала у стані сильного алкогольного сп’яніння і не усвідомлювала небезпеки своїх дій. Смерть дитини виявили зранку, медики лише констатували летальний наслідок.

Що загрожує

Суд врахував, що жінка раніше не була судимою, має на утриманні чотирьох малолітніх дітей та позитивно характеризується за місцем проживання. Водночас обтяжувальними обставинами стали стан алкогольного сп’яніння та те, що злочин вчинено щодо малолітньої дитини.

У підсумку суд призначив п’ять років позбавлення волі. Разом із тим жінку звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на три роки. Протягом цього часу вона має перебувати під контролем органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Запоріжжі підліток влаштував стрілянину. Також ми писали, що у Миколаєві викрили пару, яка хотіла продати немовля.