У Миколаєві батьки намагалися продати новонароджену дитину

Немовля, яке намагалися продати. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

У Миколаєві правоохоронці викрили пару, яка намагалася продати новонароджену дитину. Батьки заздалегідь шукали покупців. Затримання відбулося одразу після передачі немовляти. Наразі підозрювані перебувають під вартою.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Реклама

Читайте також:

Продаж немовля

За даними слідства, 21-річна жінка та її 38-річний співмешканець ще під час вагітності вирішили продати майбутню дитину. Вони шукали людей, готових забрати немовля одразу після народження за грошову винагороду. Під час негласних слідчих дій підозрювані зустрілися з жінкою, якій запропонували "угоду" — продаж дитини за 10 тисяч доларів США. Вона погодилася і передала завдаток у розмірі 8 тисяч гривень.

2 січня 2026 року, наступного дня після народження немовляти, пара перейшла до завершального етапу плану. Після фактичної передачі новонародженої дитини та отримання основної частини обумовленої суми грошей правоохоронці затримали підозрюваних неподалік пологового будинку.

Що загрожує

Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Для жінки розмір застави становить 332 800 гривень, для чоловіка — 665 600 гривень. За інкримінованою статтею підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна.

Слідство встановило, що раніше співмешканці вже потрапляли в поле зору правоохоронців через злочини, пов’язані з наркотиками, майном та посяганнями на особу. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі судитимуть жінку, яка побила новонародженого онука. Також ми писали, що у Харкові з-під завалів дістали тіло дитини.