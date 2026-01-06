Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса У Миколаєві пара продавала свою дитину — деталі угоди

У Миколаєві пара продавала свою дитину — деталі угоди

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 14:57
У Миколаєві батьки намагалися продати новонароджену дитину
Немовля, яке намагалися продати. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

У Миколаєві правоохоронці викрили пару, яка намагалася продати новонароджену дитину. Батьки заздалегідь шукали покупців. Затримання відбулося одразу після передачі немовляти. Наразі підозрювані перебувають під вартою.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Реклама
Читайте також:

Продаж немовля

За даними слідства, 21-річна жінка та її 38-річний співмешканець ще під час вагітності вирішили продати майбутню дитину. Вони шукали людей, готових забрати немовля одразу після народження за грошову винагороду. Під час негласних слідчих дій підозрювані зустрілися з жінкою, якій запропонували "угоду" — продаж дитини за 10 тисяч доларів США. Вона погодилася і передала завдаток у розмірі 8 тисяч гривень.

2 січня 2026 року, наступного дня після народження немовляти, пара перейшла до завершального етапу плану. Після фактичної передачі новонародженої дитини та отримання основної частини обумовленої суми грошей правоохоронці затримали підозрюваних неподалік пологового будинку.

Що загрожує

Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Для жінки розмір застави становить 332 800 гривень, для чоловіка — 665 600 гривень. За інкримінованою статтею підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна.

Слідство встановило, що раніше співмешканці вже потрапляли в поле зору правоохоронців через злочини, пов’язані з наркотиками, майном та посяганнями на особу. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі судитимуть жінку, яка побила новонародженого онука. Також ми писали, що у Харкові з-під завалів дістали тіло дитини.

Одеса Миколаїв Одеська область Миколаївська область Новини Одеси дитина
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації