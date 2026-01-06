В Николаеве родители пытались продать новорожденного ребенка

Младенец, которого пытались продать. Фото: Николаевская областная прокуратура

В Николаеве правоохранители разоблачили пару, которая пыталась продать новорожденного ребенка. Родители заранее искали покупателей. Задержание произошло сразу после передачи младенца. Сейчас подозреваемые находятся под стражей.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Продажа младенца

По данным следствия, 21-летняя женщина и ее 38-летний сожитель еще во время беременности решили продать будущего ребенка. Они искали людей, готовых забрать младенца сразу после рождения за денежное вознаграждение. Во время негласных следственных действий подозреваемые встретились с женщиной, которой предложили "сделку" — продажа ребенка за 10 тысяч долларов США. Она согласилась и передала задаток в размере 8 тысяч гривен.

2 января 2026 года, на следующий день после рождения младенца, пара перешла к завершающему этапу плана. После фактической передачи новорожденного ребенка и получения основной части оговоренной суммы денег правоохранители задержали подозреваемых неподалеку от роддома.

Что грозит

Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Для женщины размер залога составляет 332 800 гривен, для мужчины — 665 600 гривен. По инкриминируемой статье подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Следствие установило, что ранее сожители уже попадали в поле зрения правоохранителей из-за преступлений, связанных с наркотиками, имуществом и посягательствами на личность. Досудебное расследование продолжается.

