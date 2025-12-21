Роды в скорой в Одесской области - ребенок родился по дороге в больницу

Женщина за новорожденным ребенком. Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области

В Одесской области медики экстренной помощи приняли роды прямо во время транспортировки пациентки в больницу. Ребенок появился на свет в карете "скорой", когда до стационара оставались считанные минуты.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.

Реклама

Читайте также:

Женщина родила в дороге

По их данным, происшествие произошло в селе Граденицы. Бригада экстренной медицинской помощи получила вызов к 29-летней женщине с признаками начала родов — у нее отошли околоплодные воды.

По прибытии медики выяснили, что это четвертая беременность, а срок уже 37 недель. Врачами было принято решение немедленно транспортировать роженицу в стационар. Впрочем, по дороге ситуация изменилась и схватки резко участились. Впоследствии младенец родился непосредственно в автомобиле скорой помощи.

Какое состояние у новорожденного ребенка

Новорожденного оценили в 5 баллов по шкале Апгар. После оказания первичной помощи, стимуляции дыхания и отсечения пуповины состояние ребенка улучшилось до 8-9 баллов.

Роженицу вместе с младенцем успешно доставили в Беляевскую больницу.

Напомним, в Одессе временно меняют формат обучения в школах из-за ситуации с безопасностью. Также мы писали, что восстановили сообщение между Одессой и Бессарабией.