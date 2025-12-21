Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Ехали в больницу — на Одесчине женщина родила ребенка в дороге

Ехали в больницу — на Одесчине женщина родила ребенка в дороге

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 15:37
Роды в скорой в Одесской области - ребенок родился по дороге в больницу
Женщина за новорожденным ребенком. Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области

В Одесской области медики экстренной помощи приняли роды прямо во время транспортировки пациентки в больницу. Ребенок появился на свет в карете "скорой", когда до стационара оставались считанные минуты.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Женщина родила в дороге

По их данным, происшествие произошло в селе Граденицы. Бригада экстренной медицинской помощи получила вызов к 29-летней женщине с признаками начала родов — у нее отошли околоплодные воды.

По прибытии медики выяснили, что это четвертая беременность, а срок уже 37 недель. Врачами было принято решение немедленно транспортировать роженицу в стационар. Впрочем, по дороге ситуация изменилась и схватки резко участились. Впоследствии младенец родился непосредственно в автомобиле скорой помощи.

Какое состояние у новорожденного ребенка

Новорожденного оценили в 5 баллов по шкале Апгар. После оказания первичной помощи, стимуляции дыхания и отсечения пуповины состояние ребенка улучшилось до 8-9 баллов.

Роженицу вместе с младенцем успешно доставили в Беляевскую больницу.

Напомним, в Одессе временно меняют формат обучения в школах из-за ситуации с безопасностью. Также мы писали, что восстановили сообщение между Одессой и Бессарабией.

Одесса Одесская область Новости Одессы ребенок роды новорожденные
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации