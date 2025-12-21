Пологи у швидкій на Одещині — дитина народилась дорогою до лікарні

Жінка за новонародженою дитиною. Фото: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області

На Одещині медики екстреної допомоги прийняли пологи просто під час транспортування пацієнтки до лікарні. Дитина з’явилася на світ у кареті "швидкої", коли до стаціонару залишалися лічені хвилини.

Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

Жінка народила у дорозі

За їхніми даними, подія сталася у селі Градениці. Бригада екстреної медичної допомоги отримала виклик до 29-річної жінки з ознаками початку пологів — у неї відійшли навколоплідні води.

Після прибуття медики з’ясували, що це четверта вагітність, а термін уже 37 тижнів. Лікарями було ухвалене рішення негайно транспортувати породіллю до стаціонару. Втім дорогою ситуація змінилася і перейми різко почастішали. Згодом немовля народилося безпосередньо в автомобілі швидкої допомоги.

Який стан у новонародженої дитини

Новонародженого оцінили у 5 балів за шкалою Апгар. Після надання первинної допомоги, стимуляції дихання та відсічення пуповини стан дитини покращився до 8-9 балів.

Породіллю разом із немовлям успішно доставили до Біляївської лікарні.

