Пологи у швидкій на Одещині — дитина народилась дорогою до лікарні

Не доїхали до лікарні — на Одещині жінка народила дитину у дорозі
На Одещині медики екстреної допомоги прийняли пологи просто під час транспортування пацієнтки до лікарні. Дитина з’явилася на світ у кареті "швидкої", коли до стаціонару залишалися лічені хвилини.
Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.
Жінка народила у дорозі
За їхніми даними, подія сталася у селі Градениці. Бригада екстреної медичної допомоги отримала виклик до 29-річної жінки з ознаками початку пологів — у неї відійшли навколоплідні води.
Після прибуття медики з’ясували, що це четверта вагітність, а термін уже 37 тижнів. Лікарями було ухвалене рішення негайно транспортувати породіллю до стаціонару. Втім дорогою ситуація змінилася і перейми різко почастішали. Згодом немовля народилося безпосередньо в автомобілі швидкої допомоги.
Який стан у новонародженої дитини
Новонародженого оцінили у 5 балів за шкалою Апгар. Після надання первинної допомоги, стимуляції дихання та відсічення пуповини стан дитини покращився до 8-9 балів.
Породіллю разом із немовлям успішно доставили до Біляївської лікарні.
