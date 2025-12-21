Відео
Головна Одеса Не доїхали до лікарні — на Одещині жінка народила дитину у дорозі

Не доїхали до лікарні — на Одещині жінка народила дитину у дорозі

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 15:37
Пологи у швидкій на Одещині — дитина народилась дорогою до лікарні
Жінка за новонародженою дитиною. Фото: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області

На Одещині медики екстреної допомоги прийняли пологи просто під час транспортування пацієнтки до лікарні. Дитина з’явилася на світ у кареті "швидкої", коли до стаціонару залишалися лічені хвилини.

Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

Читайте також:

Жінка народила у дорозі

За їхніми даними, подія сталася у селі Градениці. Бригада екстреної медичної допомоги отримала виклик до 29-річної жінки з ознаками початку пологів — у неї відійшли навколоплідні води.

Після прибуття медики з’ясували, що це четверта вагітність, а термін уже 37 тижнів. Лікарями було ухвалене рішення негайно транспортувати породіллю до стаціонару. Втім дорогою ситуація змінилася і перейми різко почастішали. Згодом немовля народилося безпосередньо в автомобілі швидкої допомоги.

Який стан у новонародженої дитини

Новонародженого оцінили у 5 балів за шкалою Апгар. Після надання первинної допомоги, стимуляції дихання та відсічення пуповини стан дитини покращився до 8-9 балів.

Породіллю разом із немовлям успішно доставили до Біляївської лікарні.

Нагадаємо, в Одесі тимчасово змінюють формат навчання у школах через безпекову ситуацію. Також ми писали, що відновили сполучення між Одесою та Бессарабією.

Одеса Одеська область Новини Одеси дитина пологи новонароджені
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
