Медицина півдня Одещини: як працюють лікарні у складній ситуації

Попри ускладнення з транспортним сполученням на півдні Одеської області, медична система регіону працює стабільно. Жителі отримують допомогу в повному обсязі, а екстрені служби адаптували маршрути з урахуванням об’їздів.

Про це у неділю, 21 грудня, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Заклади охорони здоров’я півдня Одещини продовжують працювати у штатному режимі. Система охорони здоров’я працює стабільно та перебуває на контролі", — написав він.

Як працюють лікарні на Одещині

За його словами, заклади охорони здоров’я південних районів Одещини продовжують працювати у штатному режимі. Медична допомога надається без обмежень, а ситуація перебуває під постійним контролем профільних служб.

Бригади екстреної медичної допомоги та медицини катастроф виїжджають без затримок. Маршрути госпіталізації скоригували так, щоб швидко доставляти пацієнтів навіть за умов зміненої логістики.

Лікарні й амбулаторії приймають пацієнтів та надають екстрену, невідкладну, планову, амбулаторну і стаціонарну допомогу. У медзакладах вистачає персоналу, медикаментів і пального для роботи генераторів у разі відключень електроенергії.

У разі невідкладного стану жителів закликають, як і раніше, телефонувати за номером 103. Департамент охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації постійно відстежує ситуацію та координує роботу між лікарнями.

Налагоджена взаємодія між закладами

Для складних випадків налагоджена чітка взаємодія між закладами. Якщо пацієнта потрібно направити до лікарень центральної частини області, департамент забезпечує контроль, супровід і вибір найоптимальнішого маршруту.

Нагадаємо, на Одещині відновили сполучення до кордонів та Бессарабії через міст. Також ми писали, що школи Одеси переходять на дистанційку.