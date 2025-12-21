Медицина юга Одесской области: как работают больницы в сложной ситуации

Врачи в больнице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Несмотря на осложнения с транспортным сообщением на юге Одесской области, медицинская система региона работает стабильно. Жители получают помощь в полном объеме, а экстренные службы адаптировали маршруты с учетом объездов.

Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Реклама

Читайте также:

"Учреждения здравоохранения юга Одесской области продолжают работать в штатном режиме. Система здравоохранения работает стабильно и находится на контроле", — написал он.

Как работают больницы в Одесской области

По его словам, учреждения здравоохранения южных районов Одесской области продолжают работать в штатном режиме. Медицинская помощь оказывается без ограничений, а ситуация находится под постоянным контролем профильных служб.

Бригады экстренной медицинской помощи и медицины катастроф выезжают без задержек. Маршруты госпитализации скорректировали так, чтобы быстро доставлять пациентов даже в условиях измененной логистики.

Больницы и амбулатории принимают пациентов и оказывают экстренную, неотложную, плановую, амбулаторную и стационарную помощь. В медучреждениях хватает персонала, медикаментов и горючего для работы генераторов в случае отключений электроэнергии.

В случае неотложного состояния жителей призывают по-прежнему звонить по номеру 103. Департамент здравоохранения Одесской областной государственной администрации постоянно отслеживает ситуацию и координирует работу между больницами.

Налажено взаимодействие между учреждениями

Для сложных случаев налажено четкое взаимодействие между учреждениями. Если пациента нужно направить в больницы центральной части области, департамент обеспечивает контроль, сопровождение и выбор оптимального маршрута.

Напомним, в Одесской области восстановили сообщение к границам и Бессарабии через мост. Также мы писали, что школы Одессы переходят на дистанционку.