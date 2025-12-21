Медицина юга Одесской области: как работают больницы в сложной ситуации

Кипер рассказал, есть ли перебои в работе больниц на юге Одесчины
Несмотря на осложнения с транспортным сообщением на юге Одесской области, медицинская система региона работает стабильно. Жители получают помощь в полном объеме, а экстренные службы адаптировали маршруты с учетом объездов.
Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.
"Учреждения здравоохранения юга Одесской области продолжают работать в штатном режиме. Система здравоохранения работает стабильно и находится на контроле", — написал он.
Как работают больницы в Одесской области
По его словам, учреждения здравоохранения южных районов Одесской области продолжают работать в штатном режиме. Медицинская помощь оказывается без ограничений, а ситуация находится под постоянным контролем профильных служб.
Бригады экстренной медицинской помощи и медицины катастроф выезжают без задержек. Маршруты госпитализации скорректировали так, чтобы быстро доставлять пациентов даже в условиях измененной логистики.
Больницы и амбулатории принимают пациентов и оказывают экстренную, неотложную, плановую, амбулаторную и стационарную помощь. В медучреждениях хватает персонала, медикаментов и горючего для работы генераторов в случае отключений электроэнергии.
В случае неотложного состояния жителей призывают по-прежнему звонить по номеру 103. Департамент здравоохранения Одесской областной государственной администрации постоянно отслеживает ситуацию и координирует работу между больницами.
Налажено взаимодействие между учреждениями
Для сложных случаев налажено четкое взаимодействие между учреждениями. Если пациента нужно направить в больницы центральной части области, департамент обеспечивает контроль, сопровождение и выбор оптимального маршрута.
Напомним, в Одесской области восстановили сообщение к границам и Бессарабии через мост. Также мы писали, что школы Одессы переходят на дистанционку.
