Україна
Школы Одессы переходят на онлайн — что изменится для учеников

Школы Одессы переходят на онлайн — что изменится для учеников

Ua ru
21 декабря 2025
В Одессе меняют формат обучения в школах
Пустые парты в классе. Фото иллюстративное: ОГС

В Одессе временно меняют формат обучения в школах из-за ситуации с безопасностью. Решение приняли после опроса родителей и с учетом частых воздушных тревог.

Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщили в Одесском городском совете.

Читайте также:

Изменение формата обучения в Одессе

В горсовете уточнили, что с 22 по 26 декабря 2025 года образовательный процесс в учреждениях общего среднего образования будет проходить онлайн. Для учеников, которые из-за обстрелов остались без электроснабжения дома, предусмотрели асинхронный формат. Это означает, что дети смогут обрабатывать материалы в удобное время, когда появится свет или связь.

Если ученик не имеет возможности участвовать в онлайн-уроках по объективным причинам, учебные темы нужно обрабатывать самостоятельно. Дополнительные материалы размещены на электронных платформах и на сайте Департамента образования. Учителя будут оставаться на связи и проводить онлайн-консультации.

Когда каникулы в школах Одессы

В этот период обучение будет сосредоточено преимущественно на повторении и закреплении уже изученного материала. В то же время в школах продолжат работать дежурные классы.

Также в городской власти напомнили, что зимние каникулы в 2025/2026 учебном году рекомендовано провести с 29 декабря 2025 года. К очному или дистанционному обучению ученики должны вернуться 12 января 2026 года.

Напомним, в румыноязычных селах Одесской области могут исчезнуть старшие классы в школах. Также мы писали, что в Киеве хотят из школы построить садик.

Одесса образование школы Одесская область Новости Одессы школьники
Лилия Швец
Автор:
Лилия Швец
