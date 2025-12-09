Румынские школы Одесской области - громада просит сохранить старшие классы

Девочка сидит за партой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В румыноязычных селах Одесской области могут исчезнуть старшие классы в школах, что вызвало беспокойство среди родителей и учителей. Люди опасаются, что дети потеряют возможность учиться на родном языке в своих громадах и написали письмо сразу трем президентам.

Об этом сообщает Одесская областная национально-культурная румынская ассоциация "Бессарабия".

Румынские школы в Одесской области

Ассоциация "Бессарабия" сообщила, что в нескольких селах Измаильского района рассматривают возможность реорганизации школ. В частности, в селе Утконосовка планируют превратить заведение с полного среднего образования в гимназию — без 10-11 классов.

Там отмечают, что в школе учатся 417 детей, из которых 137 в классах с преподаванием на румынском языке. Это одно из крупнейших образовательных учреждений общины, которое существует более 160 лет и остается важной частью культурной жизни румыноязычного населения.

Подобные изменения рассматривают и в отношении других школ, где есть румынские классы — в Камышевке и Озерном. Расстояние до заведений, где есть румыноязычный лицей, составляет от 36 до 70 километров, что фактически делает невозможным подвоз детей.

Что просит община

Инициативные группы родителей, учителей и жителей подали обращение к местным властям и омбудсмену, после чего ассоциация "Бессарабия" направила открытое письмо президентам Украины, Румынии и Молдовы.

В документе община просит сохранить старшие классы в румыноязычных школах. Также провести экспертную оценку последствий реорганизации и ввести временный мораторий на сокращение учебных заведений. Кроме этого они хотят гарантий по доступу детей к полному среднему образованию на румынском языке.

