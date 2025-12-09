Бесплатный проезд для школьников в Одессе - что известно

Троллейбус на улицах Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе рассматривают введение бесплатного проезда для школьников в городском электротранспорте. Это решение должно уменьшить расходы родителей и сейчас прорабатывается городскими службами.

Об этом во вторник, 9 декабря, сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак.

Бесплатный проезд — кого может коснуться изменение

Сергей Лысак сообщил, что дал поручение соответствующим городским структурам разработать четкие предложения по организации бесплатного проезда для школьников в электротранспорте. По его словам, инициатива должна охватывать все виды электротранспорта: трамваи и троллейбусы.

"Предлагаю, чтобы бесплатный проезд действовал по ученическим билетам во всех видах электротранспорта. Жду предложения в ближайшее время", — написал глава МВА.

Чиновник подчеркнул, что для городского бюджета такие расходы не являются значительными, однако они могут стать реальной поддержкой для родителей.

Стоимость проезда в общественном транспорте в Одессе

трамвай и троллейбус — 15 грн;

маршрутки — 20 грн в пределах города, 40 грн до 6-го км Овидиопольской дороги;

до Южного — 70 грн.

Цены на проездные билеты:

учащиеся — 120 грн (1 вид транспорта), 160 грн (оба);

студенты — 240 грн и 340 грн;

взрослые — 420 грн и 567 грн;

служебные поездки — 630 грн и 756 грн.

