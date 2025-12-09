Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе планируют ввести бесплатный проезд для школьников

В Одессе планируют ввести бесплатный проезд для школьников

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 12:44
Бесплатный проезд для школьников в Одессе - что известно
Троллейбус на улицах Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе рассматривают введение бесплатного проезда для школьников в городском электротранспорте. Это решение должно уменьшить расходы родителей и сейчас прорабатывается городскими службами.

Об этом во вторник, 9 декабря, сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак.

Реклама
Читайте также:

Бесплатный проезд — кого может коснуться изменение

Сергей Лысак сообщил, что дал поручение соответствующим городским структурам разработать четкие предложения по организации бесплатного проезда для школьников в электротранспорте. По его словам, инициатива должна охватывать все виды электротранспорта: трамваи и троллейбусы.

"Предлагаю, чтобы бесплатный проезд действовал по ученическим билетам во всех видах электротранспорта. Жду предложения в ближайшее время", — написал глава МВА.

Чиновник подчеркнул, что для городского бюджета такие расходы не являются значительными, однако они могут стать реальной поддержкой для родителей.

Стоимость проезда в общественном транспорте в Одессе

трамвай и троллейбус — 15 грн;

  • маршрутки — 20 грн в пределах города, 40 грн до 6-го км Овидиопольской дороги;
  • до Южного — 70 грн.

Цены на проездные билеты:

  • учащиеся — 120 грн (1 вид транспорта), 160 грн (оба);
  • студенты — 240 грн и 340 грн;
  • взрослые — 420 грн и 567 грн;
  • служебные поездки — 630 грн и 756 грн.

Напомним, в Одессе представили нового главу Пересыпской районной администрации. Также мы писали, что Минздрав остановил действие лицензии медицинского учреждения "Дом Медицины", который принадлежит к сети частной клиники Odrex.

Одесса дети Одесская область Новости Одессы услуги проезд
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации