Україна
В Одесі планують запровадити безплатний проїзд для школярів

Дата публікації: 9 грудня 2025 12:44
Безплатний проїзд для школярів в Одесі — що відомо
Тролейбус на вулицях Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі розглядають запровадження безплатного проїзду для школярів у міському електротранспорті. Це рішення має зменшити витрати батьків і наразі опрацьовується міськими службами.

Про це у вівторок, 9 грудня, повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.

Читайте також:

Безплатний проїзд — кого може торкнутися зміна

Сергій Лисак повідомив, що дав доручення відповідним міським структурам розробити чіткі пропозиції щодо організації безплатного проїзду для школярів в електротранспорті. За його словами, ініціатива має охоплювати всі види електротранспорту: трамваї та тролейбуси.

"Пропоную, щоб безплатний проїзд діяв за учнівськими квитками у всіх видах електротранспорту. Чекаю на пропозиції найближчим часом", — написав очільник МВА.

Посадовець підкреслив, що для міського бюджету такі витрати не є значними, проте вони можуть стати реальною підтримкою для батьків.

Вартість проїзду в громадському транспорті в Одесі

трамвай і тролейбус — 15 грн:

  • маршрутки — 20 грн у межах міста, 40 грн до 6-го км Овідіопольської дороги;
  • до Південного — 70 грн.

Ціни на проїзні квитки:

  • учні — 120 грн (1 вид транспорту), 160 грн (обидва);
  • студенти — 240 грн і 340 грн;
  • дорослі — 420 грн і 567 грн;
  • службові поїздки — 630 грн і 756 грн.

Нагадаємо, в Одесі представили нового очільника Пересипської районної адміністрації. Також ми писали, що МОЗ зупинило дію ліцензії медичного закладу "Дім Медицини", який належить до мережі приватної клініки Odrex.

Одеса діти Одеська область Новини Одеси послуги проїзд
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
