Безплатний проїзд для школярів в Одесі — що відомо

В Одесі планують запровадити безплатний проїзд для школярів
В Одесі розглядають запровадження безплатного проїзду для школярів у міському електротранспорті. Це рішення має зменшити витрати батьків і наразі опрацьовується міськими службами.
Про це у вівторок, 9 грудня, повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.
Безплатний проїзд — кого може торкнутися зміна
Сергій Лисак повідомив, що дав доручення відповідним міським структурам розробити чіткі пропозиції щодо організації безплатного проїзду для школярів в електротранспорті. За його словами, ініціатива має охоплювати всі види електротранспорту: трамваї та тролейбуси.
"Пропоную, щоб безплатний проїзд діяв за учнівськими квитками у всіх видах електротранспорту. Чекаю на пропозиції найближчим часом", — написав очільник МВА.
Посадовець підкреслив, що для міського бюджету такі витрати не є значними, проте вони можуть стати реальною підтримкою для батьків.
Вартість проїзду в громадському транспорті в Одесі
трамвай і тролейбус — 15 грн:
- маршрутки — 20 грн у межах міста, 40 грн до 6-го км Овідіопольської дороги;
- до Південного — 70 грн.
Ціни на проїзні квитки:
- учні — 120 грн (1 вид транспорту), 160 грн (обидва);
- студенти — 240 грн і 340 грн;
- дорослі — 420 грн і 567 грн;
- службові поїздки — 630 грн і 756 грн.
Нагадаємо, в Одесі представили нового очільника Пересипської районної адміністрації. Також ми писали, що МОЗ зупинило дію ліцензії медичного закладу "Дім Медицини", який належить до мережі приватної клініки Odrex.
Читайте Новини.LIVE!