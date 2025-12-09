Безплатний проїзд для школярів в Одесі — що відомо

Тролейбус на вулицях Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі розглядають запровадження безплатного проїзду для школярів у міському електротранспорті. Це рішення має зменшити витрати батьків і наразі опрацьовується міськими службами.

Про це у вівторок, 9 грудня, повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.

Безплатний проїзд — кого може торкнутися зміна

Сергій Лисак повідомив, що дав доручення відповідним міським структурам розробити чіткі пропозиції щодо організації безплатного проїзду для школярів в електротранспорті. За його словами, ініціатива має охоплювати всі види електротранспорту: трамваї та тролейбуси.

"Пропоную, щоб безплатний проїзд діяв за учнівськими квитками у всіх видах електротранспорту. Чекаю на пропозиції найближчим часом", — написав очільник МВА.

Посадовець підкреслив, що для міського бюджету такі витрати не є значними, проте вони можуть стати реальною підтримкою для батьків.

Вартість проїзду в громадському транспорті в Одесі

трамвай і тролейбус — 15 грн:

маршрутки — 20 грн у межах міста, 40 грн до 6-го км Овідіопольської дороги;

до Південного — 70 грн.

Ціни на проїзні квитки:

учні — 120 грн (1 вид транспорту), 160 грн (обидва);

студенти — 240 грн і 340 грн;

дорослі — 420 грн і 567 грн;

службові поїздки — 630 грн і 756 грн.

