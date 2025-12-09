Відео
Головна Одеса МОЗ відкликало ліцензію відомої одеської клініки — чому

МОЗ відкликало ліцензію відомої одеської клініки — чому

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 09:14
Ліцензію клініки Odrex в Одесі зупинено — подробиці
Будівля клініки. Фото ілюстративне: odrex.ua

Міністерство охорони здоров’я України зупинило дію ліцензії медичного закладу "Дім Медицини", який належить до мережі приватної клініки Odrex. Під час позапланової перевірки керівництво закладу не надало документи, які вимагав орган ліцензування. 

Наказ про зупинку ліценції опублікували на сайті Міністерства охорони здоров'я від 28 листопада 2025. 

МОЗ відкликало ліцензію одеської клініки Odrex — що відомо - фото 1
Наказ МОЗ. Фото: скриншот

Що встановила перевірка МОЗ

Зазначимо, що позапланову перевірку МОЗ провели через підозру на порушення умов ведення медичної практики. Спеціалісти офіційно запросили документи, які мають підтверджувати відповідність клініки вимогам законодавства. У наказі зазначено, що заклад повністю проігнорував вимогу про подання матеріалів.

"Ліцензіат не забезпечив подання документів та інформації, необхідних для здійснення контролю, що є порушенням вимог законодавства", — йдеться в тексті документа.

Саме на цій підставі Міністерство ухвалило рішення припинити дію ліцензії в повному обсязі.

Що відомо про заклад

Ліцензію "Дому Медицини" видали 22 січня 2015 року (рішення № 30). Заклад працює в Одесі за адресою: вул. Розкидайлівська, 69/71 (код ЄДРПОУ 38156360). Це один із медичних підрозділів мережі приватних клінік Odrex, яка надає широкий спектр медичних послуг у місті.

Що буде з роботою клініки

Після припинення дії ліцензії заклад формально втрачає право здійснювати медичну практику. Проте деякі українські ЗМІ повідомляють, що фактично ліцензія може залишатися чинною до 1 січня 2026 року, поки рішення МОЗ не набуде повного юридичного виконання.

Скандал в Odrex: що відомо

Додамо, що раніше клініку звинуватили в смерті відомого одеського бізнесмена Аднана Ківана — власника корпорації KADORR Group. Він помер 28 жовтня 2024 року після тривалого лікування онкології. Підозру оголосили двом лікарям. За даними слідства, їх звинувачують у неналежному лікуванні. Пізніше у клініці заявили, що підтримують фахівців і співпрацюють із правоохоронцями для встановлення істини.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
