Головна Одеса Смерть одеського бізнесмена — клініка відреагувала на підозри

Смерть одеського бізнесмена — клініка відреагувала на підозри

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 17:35
Оновлено: 17:39
Клініка «Одрекс» підтримала лікарів після вручення підозр
Приватна клініка в Одесі. Фото: Odrex/Facebook

В одеському медичному домі "Одрекс" відреагували на повідомлення про підозру двом своїм лікарям. За даними слідства, їх звинувачують у неналежному лікуванні бізнесмена Аднана Ківана. У клініці заявили, що підтримують фахівців і співпрацюють із правоохоронцями для встановлення істини.

Про це повідомили на сторінці клініки у Facebook.

Читайте також:

Заява клініки

Приватна клініка "Одрекс" оприлюднила заяву після повідомлення про підозру своїм лікарям — хірургу Віталію Русакову та онкологині Марині Бєлоцерковській. У медзакладі наголосили, що співпрацюють з усіма компетентними органами й надають необхідну інформацію для чесного розслідування. Керівництво заявило, що розголошення персональних даних медпрацівників у медіа є тиском і порушує презумпцію невинуватості.

"Ми стоїмо на стороні правди, професійної честі й захисту наших лікарів. Тиск не змусить нас опустити руки", — йдеться у заяві.

У клініці запевнили, що лікарі діють компетентно та добросовісно, відповідно до сучасних медичних стандартів. Та наголосили, що підозрювані діяли відповідно до протоколів, а заклад залишається відданим своїй місії — рятувати життя пацієнтів навіть у найскладніших умовах.

Реакція хірурга

Хірург Віталій Русаков, якому вручили підозру, повідомив, що Печерський суд Києва обрав йому запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт на два місяці. Він переконаний, що звинувачення безпідставні, а справа потребує неупередженого розгляду.

"Подібні клінічні випадки трапляються щодня в лікарнях. Звинувачувати лікаря за неминучість перебігу хвороби — це абсурд. Я не боюся розгляду справи, але маю право на справедливий суд, де чують обидві сторони і їх аргументи", — йдеться у заяві лікаря.

Думки колег

Також в онкологічній спільноті oncoHUB висловили підтримку Русакову. Вони закликали колег та громадськість стежити за перебігом судового процесу.

Зазначимо, 25 жовтня Нацполіція та Офіс Генпрокурора повідомили, що двом лікарям клініки "Одрекс" оголошено підозру за ч.1 ст.140 ККУ — неналежне виконання професійних обов’язків, що, за даними слідства, призвело до смерті 62-річного бізнесмена Аднана Ківана. Експерти вважають, що своєчасна діагностика могла запобігти ускладненням.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Києві попрощалися із загиблими журналістами, яких вбили окупанти. Також ми писали, що підозрюваному у вбивстві українки в США загрожує смертна кара.

Одеса Одеська область Новини Одеси підозра лікарі
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
