Підозра лікарям “Одрексу” у смерті Аднана Ківана в Одесі

Бізнесмен Аднан Ківан. Фото: KADORR Group

В Одесі двом лікарям приватної клініки повідомили про підозру у неналежному лікуванні, що призвело до смерті пацієнта. За даними поліції, медики припустилися серйозних порушень, які могли спричинити летальний наслідок. Слідство вважає, що чоловік міг прожити значно довше за умови своєчасної діагностики та належного лікування.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції.

Деталі слідства

Правоохоронці встановили, що 62-річний пацієнт кілька місяців лікувався від онкологічного захворювання в одному з приватних медичних закладів Одеси. За висновками експертизи, смерть настала внаслідок сепсису, який розвинувся через порушення під час надання медичної допомоги. Зібрані докази підтверджують причинно-наслідковий зв’язок між неналежними діями лікарів і смертю чоловіка.

Підозру оголошено лікарю-хірургу та лікарю-онкологу за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України — "Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником". Санкція статті передбачає покарання до двох років позбавлення волі з позбавленням права займати певні посади або здійснювати медичну практику строком до п’яти років. Наразі готується клопотання про цілодобовий домашній арешт і відсторонення фігурантів від посад.

Про кого йдеться

Ймовірно йдеться про відомого одеського бізнесмена Аднана Ківана — власника корпорації KADORR Group. Він помер 28 жовтня 2024 року після тривалого лікування онкології. Підозру оголошено завідувачу хірургічного відділення "Одрексу" Віталію Русакову та онкологині Марині Білоцерковській.

Що відомо про бізнесмена

Аднан Ківан — сирійсько-український підприємець, засновник корпорації KADORR Group. Народився 30 листопада 1962 року, навчався в Одеській академії харчових технологій. Входив до списку 100 найбагатших українців за версією Forbes зі статками близько 240 млн доларів (станом на 2021 рік). Його компанії збудували понад 40 житлових комплексів в Одесі та Києві.

Ківан активно займався благодійністю, фінансував будівництво Арабського культурного центру в Одесі, а також був власником телеканалу "7 канал" і компанії "Зерно Агро". У 2018 році він придбав англомовне видання Kyiv Post, яке згодом призупинив для "перезавантаження".

