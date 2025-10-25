Подозрение врачам "Одрекса" в смерти Аднана Кивана в Одессе

Бизнесмен Аднан Киван. Фото: KADORR Group

В Одессе двум врачам частной клиники сообщили о подозрении в ненадлежащем лечении, что привело к смерти пациента. По данным полиции, медики допустили серьезные нарушения, которые могли повлечь летальный исход. Следствие считает, что мужчина мог прожить значительно дольше при условии своевременной диагностики и надлежащего лечения.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции.

Реклама

Читайте также:

Детали следствия

Правоохранители установили, что 62-летний пациент несколько месяцев лечился от онкологического заболевания в одном из частных медицинских учреждений Одессы. По заключению экспертизы, смерть наступила в результате сепсиса, который развился из-за нарушений при оказании медицинской помощи. Собранные доказательства подтверждают причинно-следственную связь между ненадлежащими действиями врачей и смертью мужчины.

Подозрение объявлено врачу-хирургу и врачу-онкологу по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины — "Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником". Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или осуществлять медицинскую практику сроком до пяти лет. Сейчас готовится ходатайство о круглосуточном домашнем аресте и отстранении фигурантов от должностей.

О ком идет речь

Вероятно речь идет об известном одесском бизнесмене Аднане Киване — владельце корпорации KADORR Group. Он умер 28 октября 2024 года после длительного лечения онкологии. Подозрение объявлено заведующему хирургическим отделением "Одрекса" Виталию Русакову и онкологу Марине Белоцерковской.

Что известно о бизнесмене

Аднан Киван — сирийско-украинский предприниматель, основатель корпорации KADORR Group. Родился 30 ноября 1962 года, учился в Одесской академии пищевых технологий. Входил в список 100 самых богатых украинцев по версии Forbes с состоянием около 240 млн долларов (по состоянию на 2021 год). Его компании построили более 40 жилых комплексов в Одессе и Киеве.

Киван активно занимался благотворительностью, финансировал строительство Арабского культурного центра в Одессе, а также был владельцем телеканала "7 канал" и компании "Зерно Агро". В 2018 году он приобрел англоязычное издание Kyiv Post, которое впоследствии приостановил для "перезагрузки".

Напомним, мы сообщали, что ГБР проверяет обстоятельства смерти мужчины в одном из ТЦК столицы. Также мы писали о том, что подозреваемому в смерти украинки в США грозит смертная казнь.