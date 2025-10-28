Клиника "Одрекс" поддержала врачей после вручения подозрений

Частная клиника в Одессе. Фото: Odrex/Facebook

В одесском медицинском доме "Одрекс" отреагировали на сообщение о подозрении двум своим врачам. По данным следствия, их обвиняют в ненадлежащем лечении бизнесмена Аднана Кивана. В клинике заявили, что поддерживают специалистов и сотрудничают с правоохранителями для установления истины.

Об этом сообщили на странице клиники в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Заявление клиники

Частная клиника "Одрекс" обнародовала заявление после сообщения о подозрении своим врачам — хирургу Виталию Русакову и онкологу Марине Белоцерковской. В медучреждении отметили, что сотрудничают со всеми компетентными органами и предоставляют необходимую информацию для честного расследования. Руководство заявило, что разглашение персональных данных медработников в медиа является давлением и нарушает презумпцию невиновности.

"Мы стоим на стороне правды, профессиональной чести и защиты наших врачей. Давление не заставит нас опустить руки", — говорится в заявлении.

В клинике заверили, что врачи действуют компетентно и добросовестно, в соответствии с современными медицинскими стандартами. И отметили, что подозреваемые действовали в соответствии с протоколами, а заведение остается преданным своей миссии — спасать жизни пациентов даже в самых сложных условиях.

Реакция хирурга

Хирург Виталий Русаков, которому вручили подозрение, сообщил, что Печерский суд Киева избрал ему меру пресечения — круглосуточный домашний арест на два месяца. Он убежден, что обвинения безосновательны, а дело требует беспристрастного рассмотрения.

"Подобные клинические случаи случаются ежедневно в больницах. Обвинять врача за неизбежность течения болезни — это абсурд. Я не боюсь рассмотрения дела, но имею право на справедливый суд, где слышат обе стороны и их аргументы", — говорится в заявлении врача.

Мнения коллег

Также в онкологическом сообществе oncoHUB выразили поддержку Русакову. Они призвали коллег и общественность следить за ходом судебного процесса.

Отметим, 25 октября Нацполиция и Офис Генпрокурора сообщили, что двум врачам клиники "Одрекс" объявлено подозрение по ч.1 ст.140 УКУ — ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, что, по данным следствия, привело к смерти 62-летнего бизнесмена Аднана Кивана. Эксперты считают, что своевременная диагностика могла предотвратить осложнения.

Напомним, мы сообщали, что в Киеве попрощались с погибшими журналистами, которых убили оккупанты. Также мы писали, что подозреваемому в убийстве украинки в США грозит смертная казнь.