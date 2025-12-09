Видео
Україна
Минздрав отозвал лицензию известной одесской клиники — почему

Минздрав отозвал лицензию известной одесской клиники — почему

Дата публикации 9 декабря 2025 09:14
Лицензия клиники Odrex в Одессе остановлена - подробности
Здание клиники. Фото иллюстративное: odrex.ua

Министерство здравоохранения Украины остановило действие лицензии медицинского учреждения "Дом Медицины", который относится к сети частной клиники Odrex. Во время внеплановой проверки руководство заведения не предоставило документы, которые требовал орган лицензирования.

Приказ об остановке лицензии опубликовали на сайте Министерства здравоохранения от 28 ноября 2025 года.

Читайте также:
МОЗ відкликало ліцензію одеської клініки Odrex — що відомо - фото 1
Приказ Минздрава. Фото: скриншот

Что установила проверка Минздрава

Отметим, что внеплановую проверку Минздрава провели из-за подозрения на нарушение условий ведения медицинской практики. Специалисты официально запросили документы, которые должны подтверждать соответствие клиники требованиям законодательства. В приказе указано, что заведение полностью проигнорировало требование о представлении материалов.

"Лицензиат не обеспечил представление документов и информации, необходимых для осуществления контроля, что является нарушением требований законодательства", — говорится в тексте документа.

Именно на этом основании Министерство приняло решение прекратить действие лицензии в полном объеме.

Что известно о заведении

Лицензию "Дому Медицины" выдали 22 января 2015 года (решение № 30). Заведение работает в Одессе по адресу: ул. Раскидайловская, 69/71 (код ЕГРПОУ 38156360). Это одно из медицинских подразделений сети частных клиник Odrex, которая предоставляет широкий спектр медицинских услуг в городе.

Что будет с работой клиники

После прекращения действия лицензии заведение формально теряет право осуществлять медицинскую практику. Однако некоторые украинские СМИ сообщают, что фактически лицензия может оставаться действующей до 1 января 2026 года, пока решение Минздрава не вступит в полное юридическое исполнение.

Скандал в Odrex: что известно

Добавим, что ранее клинику обвинили в смерти известного одесского бизнесмена Аднана Кивана — владельца корпорации KADORR Group. Он умер 28 октября 2024 года после длительного лечения онкологии. Подозрение объявили двум врачам. По данным следствия, их обвиняют в ненадлежащем лечении. Позже в клинике заявили, что поддерживают специалистов и сотрудничают с правоохранителями для установления истины.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
