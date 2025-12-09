Румунські школи Одещини — громади просить зберегти старші класи

Дівчинка сидить за партою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У румуномовних селах Одеської області можуть зникнути старші класи в школах, що викликало занепокоєння серед батьків та вчителів. Люди побоюються, що діти втратять можливість навчатися рідною мовою у своїх громадах і написали лист одразу трьом президентам.

Про це повідомляє Одеська обласна національно-культурна румунська асоціація "Бессарабія".

Румунські школи на Одещині

Асоціація "Бессарабія" повідомила, що в кількох селах Ізмаїльського району розглядають можливість реорганізації шкіл. Зокрема, у селі Утконосівка планують перетворити заклад із повної середньої освіти на гімназію — без 10–11 класів.

Там зазначають, що у школі навчаються 417 дітей, із яких 137 у класах з викладанням румунською мовою. Це один із найбільших освітніх закладів громади, який існує понад 160 років і залишається важливою частиною культурного життя румуномовного населення.

Подібні зміни розглядають і щодо інших шкіл, де є румунські класи — у Комишівці та Озерному. Відстань до закладів, де є румунськомовний ліцей, становить від 36 до 70 кілометрів, що фактично унеможливлює підвезення дітей.

Що просить громада

Ініціативні групи батьків, учителів та мешканців подали звернення до місцевої влади й омбудсмана, після чого асоціація "Бессарабія" направила відкритого листа президентам України, Румунії та Молдови.

У документі громада просить зберегти старші класи в румуномовних школах. Також провести експертну оцінку наслідків реорганізації та запровадити тимчасовий мораторій на скорочення закладів освіти. Окрім цього вони хочуть гарантій щодо доступу дітей до повної середньої освіти румунською мовою.

Нагадаємо, в Одесі розглядають запровадження безплатного проїзду для школярів у міському електротранспорті. Також ми писали, що в місті зведуть новий дитячий медцентр.