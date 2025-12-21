В Одесі змінюють формат навчання в школах

Порожні парти в класі. Фото ілюстративне: ОМР

В Одесі тимчасово змінюють формат навчання у школах через безпекову ситуацію. Рішення ухвалили після опитування батьків та з урахуванням частих повітряних тривог.

Про це у неділю, 21 грудня, повідомили в Одеській міській раді.

Зміна формату навчання в Одесі

В міськраді уточнили, що з 22 по 26 грудня 2025 року освітній процес у закладах загальної середньої освіти проходитиме онлайн. Для учнів, які через обстріли залишилися без електропостачання вдома, передбачили асинхронний формат. Це означає, що діти зможуть опрацьовувати матеріали у зручний час, коли з’явиться світло чи зв’язок.

Якщо учень не має змоги долучатися до онлайн-уроків з об’єктивних причин, навчальні теми потрібно опрацьовувати самостійно. Додаткові матеріали розміщені на електронних платформах і на сайті Департаменту освіти. Вчителі залишатимуться на зв’язку та проводитимуть онлайн-консультації.

Коли канікули в школах Одеси

У цей період навчання буде зосереджене переважно на повторенні та закріпленні вже вивченого матеріалу. Водночас у школах продовжать працювати чергові класи.

Також у міській владі нагадали, що зимові канікули у 2025/2026 навчальному році рекомендовано провести з 29 грудня 2025 року. До очного або дистанційного навчання учні мають повернутися 12 січня 2026 року.

Нагадаємо, у румуномовних селах Одеської області можуть зникнути старші класи в школах. Також ми писали, що у Києві хочуть зі школи збудувати садочок.