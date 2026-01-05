В Одессе будут судить бабушку за избиение младенца

Женщина, которую задержали за избиение ребенка. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе в суд передали дело 50-летней женщины, которую обвиняют в избиении трехмесячного внука. Ребенка с травмами забрали в больницу. Теперь ей грозит реальный срок заключения.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Избиение малыша

Происшествие произошло в одной из квартир Пересыпского района Одессы. О травмировании младенца полиции сообщила его 22-летняя мать. По ее словам, она оставила сына с бабушкой, а когда вернулась, увидела на теле ребенка следы избиения. Ювенальные полицейские, которые приехали на вызов, обнаружили мальчика с телесными повреждениями. В квартире был беспорядок и антисанитария, а мать и бабушка находились с признаками алкогольного опьянения. Медики госпитализировали ребенка.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что у мальчика закрытый перелом ключицы со смещением костных обломков и синяк. Это телесные повреждения средней тяжести.

Что грозит

Во время досудебного расследования следователи выяснили, что избила младенца 50-летняя бабушка. Ей предъявили обвинение по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины — умышленное телесное повреждение средней тяжести. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Обвинительный акт уже направили в суд. Женщина находится под круглосуточным домашним арестом.

В отношении матери ребенка полицейские составили административные материалы за уклонение от выполнения родительских обязанностей. Суд ограничился предупреждением. По решению службы по делам детей Одесского горсовета, после лечения мальчика устроили в государственное детское учреждение.

