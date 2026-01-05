Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Главная Одесса В Одессе бабушка избила 3-месячного ребенка — что грозит

В Одессе бабушка избила 3-месячного ребенка — что грозит

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 14:51
В Одессе будут судить бабушку за избиение младенца
Женщина, которую задержали за избиение ребенка. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе в суд передали дело 50-летней женщины, которую обвиняют в избиении трехмесячного внука. Ребенка с травмами забрали в больницу. Теперь ей грозит реальный срок заключения.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Избиение малыша

Происшествие произошло в одной из квартир Пересыпского района Одессы. О травмировании младенца полиции сообщила его 22-летняя мать. По ее словам, она оставила сына с бабушкой, а когда вернулась, увидела на теле ребенка следы избиения. Ювенальные полицейские, которые приехали на вызов, обнаружили мальчика с телесными повреждениями. В квартире был беспорядок и антисанитария, а мать и бабушка находились с признаками алкогольного опьянения. Медики госпитализировали ребенка.

Реклама

Судебно-медицинская экспертиза установила, что у мальчика закрытый перелом ключицы со смещением костных обломков и синяк. Это телесные повреждения средней тяжести.

Что грозит

Во время досудебного расследования следователи выяснили, что избила младенца 50-летняя бабушка. Ей предъявили обвинение по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины — умышленное телесное повреждение средней тяжести. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Обвинительный акт уже направили в суд. Женщина находится под круглосуточным домашним арестом.

Реклама

В отношении матери ребенка полицейские составили административные материалы за уклонение от выполнения родительских обязанностей. Суд ограничился предупреждением. По решению службы по делам детей Одесского горсовета, после лечения мальчика устроили в государственное детское учреждение.

Напомним, мы сообщали, что в Харькове из-под завалов достали тело ребенка. Также мы писали, что в Одесской области судили военного, который проник в чужое жилье и избил владельца.

Одесса суд избиение Одесская область Новости Одессы ребенок
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации