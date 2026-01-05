Відео
Головна Одеса В Одесі бабуся побила 3-місячну дитину — що загрожує

В Одесі бабуся побила 3-місячну дитину — що загрожує

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 14:51
В Одесі судитимуть бабусю за побиття немовляти
Жінка, яку затримали за побиття дитини. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі до суду передали справу 50-річної жінки, яку обвинувачують у побитті тримісячного онука. Дитину з травмами забрали до лікарні. Тепер їй загрожує реальний термін ув’язнення.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Побиття малюка

Подія сталася в одній із квартир Пересипського району Одеси. Про травмування немовляти поліції повідомила його 22-річна мати. За її словами, вона залишила сина з бабусею, а коли повернулася, побачила на тілі дитини сліди побиття. Ювенальні поліцейські, які приїхали на виклик, виявили хлопчика з тілесними ушкодженнями. У квартирі був безлад і антисанітарія, а мати та бабуся перебували з ознаками алкогольного сп’яніння. Медики госпіталізували дитину.

Судово-медична експертиза встановила, що у хлопчика закритий перелом ключиці зі зміщенням кісткових уламків і синець. Це тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Що загрожує

Під час досудового розслідування слідчі з’ясували, що побила немовля 50-річна бабуся. Їй висунули обвинувачення за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України — умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Обвинувальний акт уже скерували до суду. Жінка перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Щодо матері дитини поліцейські склали адміністративні матеріали за ухилення від виконання батьківських обов’язків. Суд обмежився попередженням. За рішенням служби у справах дітей Одеської міськради, після лікування хлопчика влаштували до державного дитячого закладу.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Харкові з-під завалів дістали тіло дитини. Також ми писали, що на Одещині судили військового, який проник до чужого житла та побив власника.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
