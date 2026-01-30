Видео
Видео

Главная Одесса Условный срок за убийство ребенка — решение суда на Одесчине

Условный срок за убийство ребенка — решение суда на Одесчине

Дата публикации 30 января 2026 10:10
Суд в Раздельной: приговор матери за смерть младенца
Женщина в наручниках. Фото иллюстративное: depositphotos

В Одесской области от рук собственной матери погиб младенец. Женщина по неосторожности задушила ребенка. Она признала свою вину, ей назначили наказание, однако не попала за решетку.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Смерть младенца

Раздельнянский районный суд Одесской области признал виновной местную жительницу в убийстве по неосторожности. Речь идет о трагической смерти ее новорожденной дочери, ночью женщина находилась в гостях у матери вместе с младенцем и употребляла алкоголь. После кормления ребенок уснул, а впоследствии мать легла спать рядом на диване. Во сне она прижала дочь собственным весом, перекрыв дыхательные пути. Ребенок умер от механической асфиксии.

Обвиняемая полностью признала вину, искренне раскаялась и подробно подтвердила обстоятельства трагедии. Она объяснила, что находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и не осознавала опасности своих действий. Смерть ребенка обнаружили утром, медики лишь констатировали летальный исход.

Что грозит

Суд учел, что женщина ранее не была судимой, имеет на иждивении четырех малолетних детей и положительно характеризуется по месту жительства. В то же время отягчающими обстоятельствами стали состояние алкогольного опьянения и то, что преступление совершено в отношении малолетнего ребенка.

В итоге суд назначил пять лет лишения свободы. Вместе с тем женщину освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на три года. В течение этого времени она должна находиться под контролем органа пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

Напомним, мы сообщали, что в Запорожье подросток устроил стрельбу. Также мы писали, что в Николаеве разоблачили пару, которая хотела продать младенца.

Одесса убийство Одесская область Новости Одессы ребенок судебные решения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
