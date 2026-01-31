Суд в Одессе вынес приговор по делу о блокировании колонны возле "7 км"

Руки в наручниках. Фото иллюстративное: freepik

Жителя Одесской области признали виновным в препятствовании работе ВСУ во время мобилизационных мероприятий возле рынка "7 км". Из-за блокирования колонны авто с военными пострадал солдат, а в деле фигурируют еще несколько человек.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Блокировал колонну военных

По материалам производства, события произошли утром 30 октября 2025 года. В тот день, согласно приказу одного из районных ТЦК и СП, группы оповещения должны были работать в Одессе и громадах Одесского района, в частности на территории промтоварного рынка "7 км" в пгт Авангард.

Следствие утверждает, что колонну военных авто остановила женщина, которая вышла на проезжую часть с поднятыми руками и не реагировала на требования освободить дорогу. После этого, по версии правоохранителей, к блокированию присоединился еще один автомобиль, который перекрыл проезд и фактически "запер" колонну.

Далее ситуация обострилась. По данным материалов дела, один из участников конфликта металлической телескопической палкой ударил служебное авто: повредил лобовое стекло, капот и кузов. В это время троих военнослужащих, которые вышли из машины, якобы облили слезоточивым газом — они временно потеряли зрение и не могли нормально передвигаться.

Избиение военного

Отдельно в обвинительном акте еще говорится об избиении одного из военнослужащих. Согласно версии следствия, обвиняемый мужчина с телескопической палкой наносил удары по телу, рукам и ногам, а обвиняемый подбежал и также бил потерпевшего металлическим предметом, похожим на фрагмент автомобильного глушителя. У военного зафиксировали многочисленные побои и ушибы мягких тканей.

Какое наказание назначили

15 января 2026 года мужчина признал вину и согласился в дальнейшем давать правдивые показания в отношении других фигурантов. Среди обстоятельств, смягчающих наказание, суд учел искреннее раскаяние и содействие раскрытию преступления. Отягчающих обстоятельств не установили.

Суд назначил 5 лет лишения свободы, но освободил осужденного от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года. В течение этого времени он должен периодически появляться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства, работы или учебы.

Напомним, в Стрые Львовской области судили мужчину, который в Viber распространял информацию о местах расположения групп оповещения ТЦК. Также мы писали, что Служба безопасности Украины разоблачила военнослужащего, который пытался передать врагу секретные данные о морских дронах.