Суд в Одесі виніс вирок у справі про блокування колони біля "7 км"

Руки у кайданках. Фото ілюстративне: freepik

Жителя Одещини визнали винним у перешкоджанні роботі ЗСУ під час мобілізаційних заходів біля ринку "7 км". Через блокування колони авто з військовими постраждав солдат, а в справі фігурують ще кілька осіб.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Реклама

Читайте також:

Блокував колону військових

За матеріалами провадження, події сталися вранці 30 жовтня 2025 року. Того дня, згідно з наказом одного з районних ТЦК та СП, групи оповіщення мали працювати в Одесі та громадах Одеського району, зокрема на території промтоварного ринку "7 км" у смт Авангард.

Слідство стверджує, що колону військових авто зупинила жінка, яка вийшла на проїжджу частину з піднятими руками та не реагувала на вимоги звільнити дорогу. Після цього, за версією правоохоронців, до блокування долучився ще один автомобіль, який перекрив проїзд і фактично "замкнув" колону.

Далі ситуація загострилася. За даними матеріалів справи, один з учасників конфлікту металевою телескопічною палицею вдарив по службовому авто: пошкодив лобове скло, капот і кузов. У цей час трьох військовослужбовців, які вийшли з машини, нібито облили сльозогінним газом — вони тимчасово втратили зір і не могли нормально пересуватися.

Побиття військового

Окремо в обвинувальному акті ще йдеться про побиття одного з військовослужбовців. Згідно з версією слідства, обвинувачений чоловік із телескопічною палицею завдавав ударів по тілу, руках і ногах, а обвинувачений підбіг і також бив потерпілого металевим предметом, схожим на фрагмент автомобільного глушника. У військового зафіксували численні побої та забиття м’яких тканин.

Яке покарання призначили

15 січня 2026 року чоловік визнав провину та погодився надалі давати правдиві свідчення щодо інших фігурантів. Серед обставин, які пом’якшують покарання, суд врахував щире каяття та сприяння розкриттю злочину. Обтяжувальних обставин не встановили.

Суд призначив 5 років позбавлення волі, але звільнив засудженого від відбування покарання з випробувальним терміном на 3 роки. Протягом цього часу він має періодично з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Нагадаємо, у Стрию Львівської області судили чоловіка, який у Viber поширював інформацію про місця розташування груп оповіщення ТЦК. Також ми писали, що Служба безпеки України викрила військовослужбовця, який намагався передати ворогу секретні дані про морські дрони.