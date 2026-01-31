Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Блокування військових під Одесою — суд виніс рішення порушнику

Блокування військових під Одесою — суд виніс рішення порушнику

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 16:20
Суд в Одесі виніс вирок у справі про блокування колони біля "7 км"
Руки у кайданках. Фото ілюстративне: freepik

Жителя Одещини визнали винним у перешкоджанні роботі ЗСУ під час мобілізаційних заходів біля ринку "7 км". Через блокування колони авто з військовими постраждав солдат, а в справі фігурують ще кілька осіб.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Реклама
Читайте також:

Блокував колону військових 

За матеріалами провадження, події сталися вранці 30 жовтня 2025 року. Того дня, згідно з наказом одного з районних ТЦК та СП, групи оповіщення мали працювати в Одесі та громадах Одеського району, зокрема на території промтоварного ринку "7 км" у смт Авангард.

Слідство стверджує, що колону військових авто зупинила жінка, яка вийшла на проїжджу частину з піднятими руками та не реагувала на вимоги звільнити дорогу. Після цього, за версією правоохоронців, до блокування долучився ще один автомобіль, який перекрив проїзд і фактично "замкнув" колону.

Далі ситуація загострилася. За даними матеріалів справи, один з учасників конфлікту металевою телескопічною палицею вдарив по службовому авто: пошкодив лобове скло, капот і кузов. У цей час трьох військовослужбовців, які вийшли з машини, нібито облили сльозогінним газом — вони тимчасово втратили зір і не могли нормально пересуватися.

Побиття військового

Окремо в обвинувальному акті ще йдеться про побиття одного з військовослужбовців. Згідно з версією слідства, обвинувачений чоловік із телескопічною палицею завдавав ударів по тілу, руках і ногах, а обвинувачений підбіг і також бив потерпілого металевим предметом, схожим на фрагмент автомобільного глушника. У військового зафіксували численні побої та забиття м’яких тканин.

Яке покарання призначили

15 січня 2026 року чоловік визнав провину та погодився надалі давати правдиві свідчення щодо інших фігурантів. Серед обставин, які пом’якшують покарання, суд врахував щире каяття та сприяння розкриттю злочину. Обтяжувальних обставин не встановили.

Суд призначив 5 років позбавлення волі, але звільнив засудженого від відбування покарання з випробувальним терміном на 3 роки. Протягом цього часу він має періодично з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Нагадаємо, у Стрию Львівської області судили чоловіка, який у Viber поширював інформацію про місця розташування груп оповіщення ТЦК. Також ми писали, що Служба безпеки України викрила військовослужбовця, який намагався передати ворогу секретні дані про морські дрони.

Одеса ЗСУ Одеська область Новини Одеси блокпост судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації