Головна Одеса Обіцяв влаштувати в СБУ за гроші — який вирок мешканцю Одещини

Обіцяв влаштувати в СБУ за гроші — який вирок мешканцю Одещини

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 15:57
На Одещині чоловіка засудили за хабар за "працевлаштування" в СБУ
Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

Мешканця Болградського району, що на Одещині, засудили за спробу вплинути на працевлаштування людини до СБУ за хабар. Схема виявилася провальною, а фігурант закінчив свій бізнес на лаві підсудних. 

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Читайте також:

Обіцяв працевлаштувати в СБУ

Слідство встановило, що чоловік запропонував знайомому "розв'язати питання" з працевлаштуванням до Служби безпеки України, запевняючи, що має вплив на посадовців. За свої послуги він попросив 25 000 доларів.

Перша зустріч відбулася в Одесі у квітні 2025 року. Згодом він знову зв’язався з чоловіком та зажадав ще 6 тисяч доларів. Другу суму передали у червні під час зустрічі в селі Лиманка. Гроші обвинувачений отримав у салоні автомобіля.

Згодом чоловік знову вийшов на зв’язок і повідомив, що для "завершення домовленостей" потрібно ще 6 тисяч доларів. Цю суму він також отримав під час особистої зустрічі.

Яке покарання за хабар

Загалом за курсом НБУ чоловік отримав понад 375 тисяч гривень. Після цього його дії викрили правоохоронці.

У суді обвинувачений повністю визнав свою провину та пояснив, що діяв з корисливою метою. Він розкаявся у скоєному та заявив про готовність нести відповідальність.

Суд кваліфікував дії чоловіка як отримання неправомірної вигоди за вплив на рішення посадових осіб. З урахуванням щирого каяття та відсутності попередніх судимостей йому призначили штраф.

Вироком суду чоловіка зобов’язали сплатити 375 700 гривень штрафу. Також ухвалено рішення про спеціальну конфіскацію 3 тисяч доларів, які були отримані як хабар.

Нагадаємо, міського голову Вилкового судили у справі про незаконний видобуток піску з Дунаю для будівництва приватного термінала. Також ми писали, що жителя Одещини визнали винним у перешкоджанні роботі ЗСУ під час мобілізаційних заходів біля ринку "7 км".

СБУ Одеса хабар Одеська область Новини Одеси судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
