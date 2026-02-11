Хабар у військовій частині на Одещині: посадовця судитимуть

Затримання посадовця. Фото: головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі посадовець військової частини вимагав хабарі. За гроші він обіцяв "вирішити питання" для двох військових після самовільного залишення служби. Чоловік запевняв у впливі на прокурорів і командування. Справу проти нього скерували до суду.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області, передає Новини.LIVE.

Хабар за повернення з СЗЧ

За даними поліції, 37-річний заступник командира з психологічної підтримки персоналу однієї з військових частин на Одещині вимагав 45 тисяч гривень. За ці кошти він обіцяв двом військовослужбовцям допомогти уникнути кримінальної відповідальності за СЗЧ та поновитися на службі. Посадовець запевняв, що зможе вплинути на рішення прокуратури та керівництва військової частини. Також він говорив про подальше призначення військових на посади після "вирішення питання".

Що загрожує

Правоохоронці затримали чоловіка одразу після отримання обумовленої суми. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з правом застави, яким підозрюваний скористався. Також його відсторонили від посади. Посадовцю інкримінують ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення посадових осіб. Обвинувальний акт уже скерували до суду. У разі доведення вини йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

