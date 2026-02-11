Відео
Головна Одеса Заступник командира військової частини на Одещині піде під суд

Заступник командира військової частини на Одещині піде під суд

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 11:13
Хабар у військовій частині на Одещині: посадовця судитимуть
Затримання посадовця. Фото: головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі посадовець військової частини вимагав хабарі. За гроші він обіцяв "вирішити питання" для двох військових після самовільного залишення служби. Чоловік запевняв у впливі на прокурорів і командування. Справу проти нього скерували до суду.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Хабар за повернення з СЗЧ

За даними поліції, 37-річний заступник командира з психологічної підтримки персоналу однієї з військових частин на Одещині вимагав 45 тисяч гривень. За ці кошти він обіцяв двом військовослужбовцям допомогти уникнути кримінальної відповідальності за СЗЧ та поновитися на службі. Посадовець запевняв, що зможе вплинути на рішення прокуратури та керівництва військової частини. Також він говорив про подальше призначення військових на посади після "вирішення питання".

Що загрожує

Правоохоронці затримали чоловіка одразу після отримання обумовленої суми. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з правом застави, яким підозрюваний скористався. Також його відсторонили від посади. Посадовцю інкримінують ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення посадових осіб. Обвинувальний акт уже скерували до суду. У разі доведення вини йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині судили чоловіка, який запропонував знайомому "розв'язати питання" з працевлаштуванням до Служби безпеки України, запевняючи, що має вплив на посадовців. За свої послуги він попросив 25 000 доларів.

Також ми писали, що в Одесі посадовець однієї з райадміністрацій попався на хабарі. Чиновник вимагав гроші за те, щоб "не помітити" порушення в роботі СТО. За винагороду він обіцяв не проводити перевірки та не ініціювати демонтаж.

Одеса суд хабар Одеська область Новини Одеси затримання
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
