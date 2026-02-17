Схеми ухилення від мобілізації — в Одесі викрили адвоката і лікаря

Затримання адвоката в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі правоохоронці викрили одразу дві схеми ухилення від мобілізації, до яких причетні адвокат та керівник лікарні. За гроші чоловікам обіцяли оформити фіктивні медичні документи для отримання непридатності до служби.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.

Чоловіку оголошують підозру. Фото: Одеська обласна прокуратура

Затримання адвоката в Одесі

За даними слідства, адвокат вимагав 3500 доларів від призовника за "вирішення питання" з військово-лікарською комісією. Він запевняв, що має зв’язки серед медиків і може організувати оформлення перебування в стаціонарі з потрібним діагнозом. Після цього клієнт отримував би документи про непридатність до військової служби.

Домовленості сторони обговорювали під час особистих зустрічей у ресторані в центрі Одеси. Саме там, за згідно зі слідством, і передавали гроші.

Затримання лікаря

Окрему схему викрили на рівні медичного закладу. Генеральний директор лікарні, який є депутатом місцевої ради, разом із невропатологом налагодив інший механізм. За 10 тисяч доларів вони обіцяли вплинути на рішення військово-лікарських комісій.

Йшлося про проходження ВЛК спочатку на районному рівні, а потім і в обласному територіальному центрі комплектування. Клієнтам обіцяли потрібні висновки лише після повної оплати.

Затримання чоловіка за хабар. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання загрожує чоловікам

Правоохоронці повідомили адвокату та керівнику лікарні про підозру у зловживанні впливом. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Для лікаря розмір застави склав майже 2 мільйони гривень, для адвоката — 600 тисяч гривень. Обидва скористалися можливістю і внесли кошти. Керівника медзакладу також відсторонили від посади.

Нагадаємо, 37-річний заступник командира з психологічної підтримки персоналу однієї з військових частин на Одещині вимагав 45 тисяч гривень. За ці кошти він обіцяв двом військовослужбовцям допомогти уникнути кримінальної відповідальності за СЗЧ та поновитися на службі.

Також ми писали, що в Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у підриві автомобіля в Київському районі, що стався напередодні. Він раніше вже був судимий за крадіжки. Обвинувачений не мав постійного житла і вів асоціальний спосіб життя в Одесі.

