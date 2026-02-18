Ексчиновника Одеського ТЦК підозрюють у незаконному збагаченні на 37,7 млн

Фото ілюстративне: Офіс Генерального прокурра

Колишнього посадовця Одеського обласного ТЦК підозрюють у незаконному збагаченні майже на 38 мільйонів гривень. Слідство вважає, що дорогі активи оформлювали на родичів, хоча користувався ними сам підозрюваний. Наразі він перебуває за кордоном.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Оформлював нерухомість на родичів

За даними Офісу, колишнього заступника Одеського обласного ТЦК підозрюють у незаконному збагаченні, легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, а також у внесенні недостовірних даних до декларації.

Слідчі вважають, що упродовж 2020-2022 років посадовець набув активи на 37,7 млн грн, що суттєво перевищує його офіційні доходи. Щоб приховати походження коштів, нерухомість, автомобілі та частину грошей оформлювали на близьких родичів, хоча фактично всім користувався він сам.

Серед придбаного майна будинки та автомобілі преміум-класу, зокрема Mercedes-Benz GLE 43 AMG, Mercedes-Benz GLS 350d, Mercedes-Benz V-Class, BMW X7, Toyota RAV4 Hybrid.

Легалізація активів

Окремо правоохоронці перевіряють легалізацію активів на суму понад 17 млн грн. Також у декларації за 2023 рік посадовець не вказав майно ще на 7,3 млн грн.

Підозру отримала й родичка експосадовця — слідство вважає, що вона могла бути причетною до оформлення частини активів та використання підроблених документів. Наразі підозрювані перебувають за межами України, їхнє місцезнаходження встановлюється.

Про кого йдеться

За даними ЗМІ, йдеться про колишнього заступника ексначальника Одеського військкомату Євгена Борисова — Дениса Галушка. Сам Борисов відомий тим, що під час повномасштабної війни придбав у Іспанії нерухомість і автомобілі на мільйони доларів. Після публічного скандалу президент Володимир Зеленський доручив негайно звільнити з посади одеського військкома. У липні 2023 року в НАЗК заявили, що Борисов привласнив 188 мільйонів гривень — рекордну суму незаконного збагачення.

Нагадаємо, в Одесі адвокат вимагав 3500 доларів від призовника за "вирішення питання" з військово-лікарською комісією. Він запевняв, що має зв’язки серед медиків. Крім того затримано й директора одеської лікарні. Він за 10 тисяч обіцяв вплинути на рішення ВЛК.

Також ми писали, що в Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у підриві автомобіля в Київському районі, що стався напередодні. За даними слідства, він діяв за вказівкою куратора і погодився на злочин за грошову винагороду. Проте кошти він так і не отримав.