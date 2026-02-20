В Одесі затримали чоловіка за схему з “агентом СБУ”

СБУ затримали чоловіка. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі затримали чоловіка, який пропонував уникнути мобілізації через нібито працевлаштування в СБУ. За свої "послуги" він вимагав 10 тисяч доларів. Йому вже повідомили про підозру.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.

Обіцяв влаштувати в СБУ

За інформацією прокуратури, 44-річний мешканець Одеси дізнався про чоловіка, який шукав можливість отримати відстрочку від мобілізації. Замість допомоги він запропонував схему з працевлаштування в СБУ, а свої послуги оцінив у 10 тисяч доларів США.

Гроші, які передав клієнт. Фото: Одеська обласна прокуратура

Схема уникнення мобілізації

За даними слідства, спочатку підозрюваний пообіцяв "вирішити питання" зі зняттям із розшуку. Далі — нібито домовитися про оформлення призовника "позаштатним агентом" в органи СБУ. Такий статус, за його словами, мав стати підставою для відстрочки.

Коли чоловік почав сумніватися й не поспішав погоджуватися, підозрюваний перейшов до тиску. Він переконував, що має потрібні зв’язки та що мобілізація може відбутися найближчим часом. Побоюючись можливих наслідків, призовник погодився передати гроші.

Яке покарання загрожує

Чоловіка затримали біля однієї з автозаправних станцій в Одесі під час отримання всієї суми. Правоохоронці задокументували передачу коштів.

У Київській окружній прокуратурі міста Одеси повідомили, що фігуранту вже оголосили підозру у зловживанні впливом. Обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади. Слідчі встановлюють усі обставини справи та перевіряють можливих спільників.

У прокуратурі також нагадали, що це не перший подібний випадок цього місяця. Раніше підозру отримали адвокат і генеральний директор лікарні, яких викрили на організації схем ухилення від призову через зв’язки з посадовцями.

Також ми писали, що в Одесі судитимуть посадовців комунального підприємства, яких звинувачують у розтраті гуманітарних генераторів, отриманих від Німеччини. За даними слідства, техніку, призначену для потреб громади, передали приватним закладам і бізнесу.