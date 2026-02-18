В Одесі судитимуть посадовців за розтрату гуманітарних генераторів

Поліцейський оглядає генератор. Фото: Нацполіція в Одеській області

В Одесі судитимуть посадовців комунального підприємства, яких звинувачують у розтраті гуманітарних генераторів. За даними слідства, техніку, призначену для потреб громади, передали приватним закладам і бізнесу.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Віддали генератори в кафе

В поліції уточнили, що йдеться про електрогенератори загальною вартістю понад 2,2 мільйона гривень, які місто отримало під час воєнного стану.

За інформацією поліції, на початку 2022 року виконувач обов’язків директора Одеського електротехнічного експлуатаційно-монтажного підприємства створив комісію для координації отримання гуманітарних вантажів. Матеріально відповідальним призначили головного інженера, а до комісії також залучили механіка.

У грудні 2022 року підприємство отримало генератори з Німеччини та Херсонщини як гуманітарну допомогу. Однак, за версією слідства, керівник разом із двома підлеглими передали цю техніку не для потреб громади, а для обслуговування приватних об’єктів.

Серед них — ресторан, кафе, автомийка та житловий будинок. У результаті місто втратило обладнання, яке мало допомагати під час відключень електроенергії.

Яке покарання за розтрату майна

Під час слідчих дій поліцейські вилучили генератори як речові докази. Фігурантам повідомили про підозру за статтею розтрата майна та пособництво у розтраті в особливо великих розмірах.

На час досудового розслідування суд обрав підозрюваним запобіжні заходи — тримання під вартою з правом застави та домашній арешт. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Посадовцям загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

Нагадаємо, колишнього заступника Одеського обласного ТЦК підозрюють у незаконному збагаченні та внесенні недостовірних даних до декларації. Слідчі вважають, що посадовець набув активи на 37,7 млн грн, що суттєво перевищує його офіційні доходи.

Також ми писали, що керівник одного з відділів Одеської митниці налагодив механізм отримання неправомірної вигоди. Він вимагав кошти від бізнесменів за кожен контейнер, що проходив через пост. Натомість митник обіцяв сприяти зменшенню офіційних митних платежів та гарантував, що товари пройдуть оформлення без зайвих проблем.